NBA》生涯新高54分還創史上第一紀錄！ 七六人馬克西轟垮公鹿

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天在客場對決公鹿，儘管公鹿缺少「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍與七六人鏖戰的延長賽，但馬克西（Tyrese Maxey）個人獨拿生涯新高54分，幫助球隊以123：114收勝。

首節馬克西與喬治（Paul George）聯手合轟23分，比公鹿單節得分還多，以33：20領先，第二節公鹿迅速回神，單節投進7顆三分球，8人聯手砍進37分，半場打完反以57：55超前七六人2分。

第三節兩隊命中率不佳，庫茲馬（Kyle Kuzma）單節10分率隊將分差稍微拉開到4分領先，81：77，第四節馬克西狂飆16分，包含關鍵時刻上籃要到犯規2罰逼平將戰局推向延長賽。延長賽馬克西獨拿6分，葛林姆斯（Quentin Grimes）也有6分進帳，愛德華茲（Justin Edwards）攻下5分，終場七六人以9分差帶走勝利。

馬克西今天狂飆54分5籃板9助攻3抄截3火鍋6記三分，根據《Statmuse》指出，馬克西是史上第一位能夠拿下如此數據的球員。喬治21分，葛林姆斯14分，公鹿方面羅林斯（Ryan Rollins）32分14助攻，波提斯（Bobby Portis）19分8籃板、透納（Myles Turner）14分10籃板，庫茲馬17分。

