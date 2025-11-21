自由電子報
體育 棒球 中職

中職》去年爭取四大自由球員未果 台鋼雄鷹18天火速補強隊史FA第一人

2025/11/21 11:47

台鋼雄鷹。（資料照，記者李惠洲攝）台鋼雄鷹。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職去年季後自由球員（FA）市場相當熱鬧，共有陳子豪、詹子賢、朱育賢和陳韻文共4名球員行使FA權利，而台鋼雄鷹更成為唯一對這4人都有開價的球隊，但結果陳子豪和朱育賢選擇轉披龍袍，詹子賢和陳韻文則決定續留原球隊，也讓台鋼空手而回；今年台鋼展現勢在必得決心，在樂天桃猿投手黃子鵬4日經聯盟公告行使FA後，短短18天就火速完成網羅，今天公布他成為隊史FA補強第一人。

中職自2015年季後林智勝成為行使FA權利轉隊成功第1人後，至去年季後陳子豪和朱育賢相繼轉戰味全龍，共有6名成功轉隊的案例，如今黃子鵬則成為第7人，也是台鋼球團首位網羅的自由市場大咖球員。

台鋼在去年第1年投入一軍戰場以墊底成績收尾後，去年季後就積極想要從自由市場補強戰力，也接連對3野1投開出合約，其中對詹子賢開出平均月薪90萬的7年合約，更成為當時震撼圈內的大手筆，只是最後仍無功而返。今年「台鋼二年」打出年度勝率5成及排名第4的成績後，球團在季後就將目光鎖定有意行使FA的投手黃子鵬，希望能借此厚實本土先發戰力，一開始開出的5年6千萬合約，就比樂天桃猿留人的4年5千萬合約更大張，如今更加碼至5年總值6600萬合約，將這位高雄子弟順利帶回家鄉球隊。

