體育 籃球 NBA

NBA》10年稱霸4項傳統數據 約基奇改寫上古神紀錄

2025/11/21 12:33

約基奇在昨天擊敗鵜鶘後，成為聯盟近10年的4項傳統數據王。（資料照，路透）約基奇在昨天擊敗鵜鶘後，成為聯盟近10年的4項傳統數據王。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）是近代聯盟大三元代言人，把許多在以前看似偉大的數據打成「個人日常」，而在昨天（20日）帶隊擊敗鵜鶘後，他又改寫了一項NBA的數據紀錄。

約基奇昨天對鵜鶘拿下28分，讓他在這10年例行賽加季後賽總得分超過塔圖姆（Jayson Tatum），正式成為聯盟近10年的得分王；實際上2015年加入聯盟以來，約基奇累積13242分、6030籃板、4326助攻、703抄截，4項數據都是這10年聯盟最多，成為聯盟首位5項傳統數據中，稱霸4項的球員。

而上一次打出類似成就的，是傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），他曾在1970年代稱霸數據榜，不過當時他10年間只有3項傳統數據領先全聯盟。

上賽季打出生涯第一次平均大三元後，本季約基奇繼續誇張演出，目前繳出29.1分、13.2籃板、11.1助攻，平均籃板、助攻位列聯盟第一，帶領金塊打出11勝3敗、西部第2的成績，而他也在這14場比賽中，收下了9次大三元。

