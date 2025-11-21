自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪會現身嗎？ 國王12/28舉辦球衣退休儀式

2025/11/21 12:08

新北國王今宣布幫林書豪在12/28舉行球衣退休儀式。（新北國王提供）新北國王今宣布幫林書豪在12/28舉行球衣退休儀式。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵，而新北國王今日宣布，將於12月28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題週」，並於賽後進行「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式，帶領球迷回顧他的生涯軌跡，見證他職業生涯的重要時刻。

林書豪2012年在NBA引爆轟動全球的「林來瘋」旋風，在尼克創下連勝佳績、屢次上演逆襲好戲。在 NBA 征戰 9 年當中，更成為首位贏得 NBA 總冠軍的亞裔美國球員，他的影響力也在全球華人中建立起具象徵性的地位。他從未被看好的新秀一路打出深植人心的勵志故事。生涯幾經挑戰，深深影響著無數球迷，更是他成為 NBA 傳奇之一的魅力。

2023年林書豪加盟新北國王後，兄弟聯手成真，再次掀起熱烈話題，他以豐富經驗與職業態度帶動隊友成長，也留下許多難忘的經典時刻。本次 「Linsanity Forever」球衣退休儀式以「永恆、傳承、啟發」為活動主軸，邀請球迷重溫他的籃球旅程，從全球矚目的 Linsanity，到他在職籃舞台上的影響力，凝聚屬於他的精神與傳承。

迎接「傳奇榮耀主題週」，球團同步公布 12 月紀念套票與單場票的販售資訊，將於11 月 24 日中午 12 點起，率先開放季票球迷優先購買，同日晚上6點則開放王道銀行卡友優先購。自11 月 25 日中午 12 點起全面開賣。而單場票將於 12 月 6 日中午 12 點起開放季票球迷優先購買； 晚上6點開放王道銀行卡友優先購買；並於12 月 7 日中午 12 點全面開放球迷購票。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中