體育 棒球 中職

中職》台鋼雄鷹網羅黃子鵬 領隊劉東洋：有空間續留魔鷹

2025/11/21 12:16

魔鷹。（資料照，記者陳逸寬攝）魔鷹。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布以總值6600萬的5年合約簽下自由球員黃子鵬，不僅明年球季的先發陣容獲得重大補強，也增加續留洋砲魔鷹的空間，領隊劉東洋表示，很高興能網羅黃子鵬，證明台鋼這幾年的努力獲得肯定，續留魔鷹的機會確實提高很多，但還要看與經紀人洽談、教練整體評估的結果而定。

劉東洋指出，台鋼從成軍以來，一直希望有1位具有指標性、經驗豐富的先發投手，黃子鵬在中職的成績有目共睹，也有台灣大賽、國際賽的豐富經驗，當他宣告行使自球員權利後，台鋼立刻決定爭取並積極洽談，過程中感受黃子鵬對樂天桃猿的深厚情感，經過數次說明台鋼的環境、文化與未來發展，很高興雙方最後達成共識。

劉東洋表示，台鋼連續2年出手爭取自由球員，今年能成功網羅黃子鵬，在隊史具有重大意義，代表中職球員已經肯定台鋼的表現，雖然今年就差一點就能晉級季後賽，相信球員與球迷都看到台鋼展現的拚勁，對明年甚至未來球季產生不同的看法與期待，願意加入這支球隊一起努力。

在續約魔鷹的部分，劉東洋不諱言，先發陣容在簽下黃子鵬後，要續留魔鷹確實增加很大的空間，球團也一直與魔鷹的經紀人洽談，最終要看洽談的結果與教練團的整體評估而定，此外，台鋼也會繼續關注林岱安，希望也能有好的結果。

劉東洋表示，台鋼球團近期會在高雄，為黃子鵬舉行加盟記者會，歡迎這位高雄子弟返鄉效力，並與高雄球迷分享這份喜悅。

