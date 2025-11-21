中職》黃子鵬來了 魔鷹呢？洪總的回答有但書

洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布簽下自由市場大咖投手黃子鵬，曾在桃猿帶過他的台鋼教頭洪一中當然樂見子弟兵加盟，受訪時表示：「子鵬的加入，對我們先發這一塊，當然是有很大的幫助。」只是簽下黃子鵬後，是否意味台鋼續留魔鷹的機會大增，洪總則坦言，「是比較有機會啦，但還是要再評估。」

台鋼在進軍中職一軍戰場的前兩年，也就是去年和今年球季都享有「洋將優惠」，亦即最多可註冊4名洋將，登錄一軍上限4人和同時上場3人，都比其他球隊多1個名額，但4名洋將不得同為投手或野手。換句話說，台鋼明年就不再有「多一名洋砲」的新軍優惠，也讓外界相當關注連兩年拿下中職全壘打王的魔鷹去留。

由於一般認為若台鋼能搶下黃子鵬，進而增加本土先發投手戰力，魔鷹留隊的機率就相對提高，洪總則語帶保留表示，「也可以這樣講，但還是要再評估。畢竟去年先發幾乎都靠洋將在撐，現在除了要看（江）承諺的調整狀況，至少要有3個本土先發，也要看我們擠不擠得出來。」

但對於台鋼順利簽下黃子鵬，洪總當然開心，「我們這一隊本來就很欠缺先發投手，所以有這個人選，就盡力爭取。」

