自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》黃子鵬來了 魔鷹呢？洪總的回答有但書

2025/11/21 12:35

洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布簽下自由市場大咖投手黃子鵬，曾在桃猿帶過他的台鋼教頭洪一中當然樂見子弟兵加盟，受訪時表示：「子鵬的加入，對我們先發這一塊，當然是有很大的幫助。」只是簽下黃子鵬後，是否意味台鋼續留魔鷹的機會大增，洪總則坦言，「是比較有機會啦，但還是要再評估。」

台鋼在進軍中職一軍戰場的前兩年，也就是去年和今年球季都享有「洋將優惠」，亦即最多可註冊4名洋將，登錄一軍上限4人和同時上場3人，都比其他球隊多1個名額，但4名洋將不得同為投手或野手。換句話說，台鋼明年就不再有「多一名洋砲」的新軍優惠，也讓外界相當關注連兩年拿下中職全壘打王的魔鷹去留。

由於一般認為若台鋼能搶下黃子鵬，進而增加本土先發投手戰力，魔鷹留隊的機率就相對提高，洪總則語帶保留表示，「也可以這樣講，但還是要再評估。畢竟去年先發幾乎都靠洋將在撐，現在除了要看（江）承諺的調整狀況，至少要有3個本土先發，也要看我們擠不擠得出來。」

但對於台鋼順利簽下黃子鵬，洪總當然開心，「我們這一隊本來就很欠缺先發投手，所以有這個人選，就盡力爭取。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中