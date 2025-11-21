自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》從瀕臨解散到勇闖16強 金門農工教練無限感慨想掉淚

2025/11/21 12:52

金門農工落敗。（記者陳志曲攝）金門農工落敗。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，科班球隊羅東高工只花5局就以10：0「扣倒」社團球隊金門農工，羅東高工闖進8強寫下隊史最佳戰績，「超級大黑馬」金門農工驚奇之旅畫下句點。

這屆黑豹旗金門農工一路過關斬將，預賽首戰以8：0擊敗台北市大同高中，次役以29：3扣倒鳳新高中（4局），64強賽以11：0扣倒女子組冠軍士林高商（5局），32強再以4：1扳倒科班球隊中興商工，今天不敵羅東高工止步16強。

「滿足了啦！夠了啦！回去再練！」金門農工教練黃國偉說，球隊只有11名球員，能打到16強已經超乎預期，很多人都說籤運好，但也要有一定的實力，沒實力也打不進16強，無法更進一步真的就是人太少，球員調度很有限，尤其是投手調度。

黃國偉表示，賽前就有跟球員講過，這場不管輸贏就是笑著離開，沒有壓力，因為晉級16強已經很滿足了，球隊從原本瀕臨解散到進入16強，這一路走來其實很感慨，講到這裡就想掉眼淚。

金門農工總教練楊德城說，球隊能走到這裡已經不簡單，賽前鼓勵球員把比賽打得精采，從中學習到東西，不必把勝負看得很重要，過程中有一點辛苦，就是多鼓勵球員找回打球的樂趣和動力，「第一次走到這裡，金門地區民眾都很關心球隊，我們拿出最好的表現回饋給他們。」

28歲的楊德城在金門從事報關工作，過去也是金門農工出身的球員，被黃國偉帶過，後來經引薦回到母校棒球隊擔任教頭；50歲的黃國偉正職是金門機場消防員，閒暇時在當地三級球隊教球，兼任金門農工教練，是金門三級棒球發展的重要推手，他說，「教球的事交給教練，我負責後勤。」

金門農工教練黃國偉。（記者陳志曲攝）金門農工教練黃國偉。（記者陳志曲攝）

金門農工總教練楊德城。（記者陳志曲攝）金門農工總教練楊德城。（記者陳志曲攝）

