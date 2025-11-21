自由電子報
體育 棒球 中職

中職》「很可惜、很難過」 樂天球團尊重黃子鵬的決定

2025/11/21 12:57

黃子鵬。（資料照，記者廖耀東攝）黃子鵬。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在季後行使自由球員權利的黃子鵬，今天確定離開樂天桃猿，在新球季將轉戰台鋼雄鷹，他的母隊樂天在得知決定後表示遺憾，但也尊重FA制度賦予選手的權利。至於樂天在失去黃子鵬後，會選擇哪一種補償方式，球團則表示會看台鋼提出的名單後再做評估。

「很可惜、很難過。」樂天球團表示黃子鵬是球隊一直以來表現都很穩定的選手，球團也開出最好的條件給他，但很可惜他最後做出離開的決定，但球團強調這是FA制度賦予選手的權利，「尊重子鵬的選擇」，至於樂天會選擇全額轉隊費1050萬，或是部份轉隊費630萬加1名補償球員，將視台鋼提出的名單再做決定。

樂天今年奪下隊史第8冠、球團史首冠後，將在12月19日出發越南舉行冠軍旅遊，球團也有邀請包括黃子鵬在內或其他轉隊、離隊的球員一起參加，就看他們的決定。

黃子鵬所屬悍創運動行銷表示，黃子鵬很感謝樂天球團一路以來的照顧，跟球隊上下相處這麼久也很有感情，只是這次過程中台鋼球團真的從自由球員起跑開始，就一直展現很高的誠意，也提出最好的價碼，所以做出這個決定。黃子鵬本週末將派奧地利紅牛運動員訓練中心自主訓練，為期1個多月。

