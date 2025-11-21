拔河》2026年世錦賽台灣主辦 拔河協會最高規格辦理賽事

世界拔河總會英國籍副會長迪爾（右1）來台。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣明年將首度舉辦世界室內拔河錦標賽，世界拔河總會英國籍副會長迪爾（Pete Dyer）來台，針對辦理比賽細節提出建言，中華拔河運動協會也強調，屆時世錦賽絕對依照國際規範最高規格辦理。

拔河運動協會11月22、23日在國立體育大學辦理114年全國協會盃錦標賽暨2025國際邀請賽，邀請南韓、日本、泰國、馬來西亞及香港等5個國家地區、共11隊參賽，為明年3月12至15日在台北小巨蛋登場的世界室內錦標賽暖身。

拔協秘書長卓耀鵬表示，總會副會長迪爾於11月18日抵台，一同參與這次協會盃暨國際拔河邀請賽籌辦過程，針對比賽辦理的細節提出不少建言，他們也都虛心接受指教。

卓耀鵬強調，邀請賽和國際正式錦標賽性質畢竟不同，辦理比賽流程上當然也不一樣，「不過迪爾給出的建議我們都有記錄下來，屆時會依照國際規範辦理，絕對以最高規格來迎接各國代表隊，除希望讓參賽外隊見識到台灣人的熱情，也希望這道台灣最美風景給他們留下美好回憶。」

雖說會用最熱情的態度迎接外隊，但卓耀鵬強調，冠軍金盃可就不能讓，他透露，12月底將舉辦國手選拔賽，待國家隊組隊後，旋即將投入集訓，希望這批子弟兵能在鄉親父老面前高舉金盃，把冠軍榮耀留在台灣。

迪爾則表示，總會非常期待台灣首次舉辦世界級錦標賽，也期許台灣舉辦賽事能順利成功，期待明年世錦賽能有更多國家來台參賽。

世界拔河總會英國籍副會長迪爾（右1）來台。（拔河運動協會提供）

