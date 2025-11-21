自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拔河》2026年世錦賽台灣主辦 拔河協會最高規格辦理賽事

2025/11/21 13:32

世界拔河總會英國籍副會長迪爾（右1）來台。（拔河運動協會提供）世界拔河總會英國籍副會長迪爾（右1）來台。（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣明年將首度舉辦世界室內拔河錦標賽，世界拔河總會英國籍副會長迪爾（Pete Dyer）來台，針對辦理比賽細節提出建言，中華拔河運動協會也強調，屆時世錦賽絕對依照國際規範最高規格辦理。

拔河運動協會11月22、23日在國立體育大學辦理114年全國協會盃錦標賽暨2025國際邀請賽，邀請南韓、日本、泰國、馬來西亞及香港等5個國家地區、共11隊參賽，為明年3月12至15日在台北小巨蛋登場的世界室內錦標賽暖身。

拔協秘書長卓耀鵬表示，總會副會長迪爾於11月18日抵台，一同參與這次協會盃暨國際拔河邀請賽籌辦過程，針對比賽辦理的細節提出不少建言，他們也都虛心接受指教。

卓耀鵬強調，邀請賽和國際正式錦標賽性質畢竟不同，辦理比賽流程上當然也不一樣，「不過迪爾給出的建議我們都有記錄下來，屆時會依照國際規範辦理，絕對以最高規格來迎接各國代表隊，除希望讓參賽外隊見識到台灣人的熱情，也希望這道台灣最美風景給他們留下美好回憶。」

雖說會用最熱情的態度迎接外隊，但卓耀鵬強調，冠軍金盃可就不能讓，他透露，12月底將舉辦國手選拔賽，待國家隊組隊後，旋即將投入集訓，希望這批子弟兵能在鄉親父老面前高舉金盃，把冠軍榮耀留在台灣。

迪爾則表示，總會非常期待台灣首次舉辦世界級錦標賽，也期許台灣舉辦賽事能順利成功，期待明年世錦賽能有更多國家來台參賽。

世界拔河總會英國籍副會長迪爾來台。（拔河運動協會提供）世界拔河總會英國籍副會長迪爾來台。（拔河運動協會提供）

世界拔河總會英國籍副會長迪爾（右1）來台。（拔河運動協會提供）世界拔河總會英國籍副會長迪爾（右1）來台。（拔河運動協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中