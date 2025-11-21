自由電子報
體育 競技運動 羽球

澳洲賽》「500女王」依瑟儂大逆轉晉4強 明天挑戰天敵安洗瑩

2025/11/21 14:16

依瑟儂。（資料照，法新社）依瑟儂。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕生涯在超級500等級賽事拿過6冠的30歲泰國女將依瑟儂（Ratchanok Intanon），今天在澳洲羽球公開賽以17：21、21：11、23：21逆轉隊友革通（Supanida Katethong），連兩週挺進女單4強，明天將遇到南韓世界球后安洗瑩。

依瑟儂上週在超級500系列熊本大師賽封后，收下本季第2冠，世界排名上升至第8，且她生涯在超級500賽事累積6冠，與丹麥前球王安賽龍、日本名將山口茜並列單打之最。另外，依瑟儂生涯13度打進超級500系列賽事冠軍戰，更是男單、女單選手還要多。

依瑟儂今天對上革通，首局就取得領先優勢，無奈敗在16：14領先遭革通打出一波7：1攻勢讓出。依瑟儂在第2局展開強勢反撲，很快就擴大優勢也扳回一城。進入決勝局，革通長時間屬於領先者，依瑟儂在15：17落後連趕4分超前，但革通有回神並先來到20：19，依瑟儂在退無可退之際先扳平，最後也成功拿下這局，完成逆轉勝，也締造對戰8場全勝的紀錄。

依瑟儂明天將尋求第14次打進500等級決賽，只是對手將是尋求單季10冠壯舉的安洗瑩。依瑟儂生涯僅在2019年曾贏過安洗瑩1場，再來11次交手全敗，堪稱天敵。

