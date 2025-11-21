自由電子報
棒球員若赴中當樣板羞辱國家 蔡其昌：台灣球迷吞不下這口氣

2025/11/21 14:28

兼任中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌。（資料照）兼任中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年1月開打，要求30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，引發統戰疑慮。兼任中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今（21日）強調，他對球員赴全世界找工作的意見不大，但若是去當別人的樣板，回過頭來羞辱自己的國家，相信台灣球迷吞不下這口氣。

中共棒球統戰爭議延燒，蔡其昌今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪時表示，站在聯盟會長的角度，他對各國推動棒球樂觀其成，但中國引起台灣球迷關注的是，港澳地區缺乏棒球選手，這項規定擺明就是鎖定台灣球員，規定一定要有十位台灣選手，他沒看過日本或其他國家推動棒球聯盟會這樣鎖定。

此外，蔡其昌指出，從CPB的聯盟到球隊logo，其設計風格與中華職棒（CPBL）很接近，容易讓人混淆，「你的目的是什麼？為什麼一定要這樣做？全世界推動棒球，沒有人這樣幹的！」蔡進一步提醒，中國在棒球領域的國際聲量很低，推動CPB的目的就是為了強化在棒球運動的影響力，最終恐怕會像其他體育賽事，台灣在國際賽事上也不能拿國旗進去。

對於球員赴中發展，蔡其昌認為，球員到全世界找工作，他基本上沒有太大意見。但若只是去中國當別人的樣板，還回過頭來羞辱自己的國家、羞辱中華民國、羞辱台灣，台灣的球迷當然就吞不下這口氣。

蔡其昌強調，棒球在台灣是一種特殊的存在，球迷對棒球的捍衛與守護與其他運動不同，不只有當下瘋狂，而是奪冠後一整年，民族精神與驕傲仍讓台灣人與有榮焉，其外溢效果也惠及整個產業。

至於CPB爭議是否涉及國安問題？蔡其昌說，他沒有司法調查，需交由國安局及陸委會等相關單位認定，但他要以聯盟會長的角度提醒，選手去包括中國在內的國家就業，背後的統戰要小心，若回過頭羞辱中華民國，可能會遇到很大的困難。

