黑豹旗》一路過關斬將 美和青棒挺進8強寫下隊史新頁

美和高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽今天進行16強賽，美和中學靠卓鴻志完投7局失2分優質先發領軍下，率隊以6：2擊敗新社高中晉級8強，寫下隊史最佳紀錄，下禮拜五早上10點強碰羅東高工，地點在新莊棒球場。

新社在2局上靠安打、保送和對手2次失誤進帳2分，下個半局美和立即反攻，無人出局二、三壘有人，林聖唯敲出2分打點三壘安打，再靠投手犯規跑回超前分。

5局下美和攻勢再起，單局5安進帳3分鎖定勝局，卓鴻志用101球獨撐7局被敲出5支安打，另有7K和4次四壞保送，失2分其中1分責失拿下勝投，也是青棒生涯首場完投，最快球速近140公里。

今天賽後陳耿佑表示，前兩場比賽很重要，先後對西苑、玉里都贏1分，有挺過去，這場對新社原本預期可以拉開比分，第2局2次失誤不應該發生，整場比賽就這2個瑕疵，幸好有配合戰術，團隊成功配合，下個半局打下3分反超前。

挺進8強為隊史最佳成績，陳耿佑說，「學校董事長和校長、老師都很支持也很配合球隊，感謝他們的支持，我們就是用成績回報。」

卓鴻志出身宜蘭南安少棒、內城青少棒，國中畢業沒有留在家鄉球隊羅東高工，而是選擇到美和發展，陳耿佑指出，卓鴻志是近年第一位從宜蘭青少棒球隊到美和的選手，因為內城青少棒教練，過去是他教過的選手，經由這層關係引薦到美和打球，去年卓鴻志還在摸索，今年有進步，希望他一場一場累積經驗。

卓鴻志透露，國二右手肘韌帶撕裂傷休1年，傷癒復出投球成績不佳，因此沒辦法獲得青棒名校青睞，加上宜蘭多雨，自己想到外地發展，因此來到美和，這裡有不少空間和舞台，「很開心能幫球隊寫下歷史，8強賽我想對家鄉球隊（羅東高工）先發投球，帶領美和創造新的歷史。」

美和高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

新社高中吞敗。（記者陳志曲攝）

美和高中總教練陳耿佑。（記者陳志曲攝）

