黑豹旗》從豪門到寒門 美和青棒教頭暢談「煮菜理論」

〔記者羅志朋／新北報導〕這屆中信盃黑豹旗青棒賽美和中學一路過關斬將，預賽先後以大比分差「扣倒」淡水商工、樹林高中，64強賽、32強賽都以1分差險勝西苑中學、玉里高中，今天美和再以6：2扳倒新社高中挺進8強，寫下隊史最佳紀錄。

早年美和是國內青棒超級強權，近年無法招生到大量好手，成績始終無法達到頂尖，上一學年度高中木棒聯賽第一階段賽事4戰全敗慘遭淘汰，昔日青棒豪門如今成寒門，目前美和青棒有64名球員和3名教練。

從木棒聯賽慘敗到黑豹旗晉級8強創隊史最佳成績，美和總教練陳耿佑無奈地說，「球隊選手來源主要是東部和南部，北部比較少，好手喔，唉，呵呵，要找也是有啦，我們的福利也是不錯啊，只是好的球員還是往平鎮、穀保跑。」他說，美和雖然找來的不是好選手，教練就是負責把他們練到好，「不然怎麼辦，你的菜就是這樣子啊，看我們怎麼煮嘛，對不對。」

陳耿佑坦言，上一學年度高中木棒聯賽成績一蹋糊塗，竟然沒有贏過半場，當時3年級選手只有3人，這次把失敗化養分，在黑豹旗打出好成績，接下來全力備戰木棒聯賽。

