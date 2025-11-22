勇士戰拓荒者、周天成與林俊易拚澳洲賽決賽門票 今日賽事預告與轉播

周天成。（資料照，歐新社）

NBA今天有一場轉播，近期2連敗、西部第8的勇士，將在主場面對西部第9的拓荒者，柯瑞（Stephen Curry）將力拚幫助球隊止敗。

超級500系列澳洲羽球公開賽4強，台灣一哥周天成、「左手重砲」林俊易將力拚決賽門票。敬請鎖定轉播

冬季聯盟方面，韓職聯隊將碰上日本社會人，日本社會人派出伊東佳希先發；台灣海洋碰上台灣山林，台灣海洋推出陳宇宏先發，台灣山林推出林鋅杰先發

TPBL台灣職業排球聯賽，桃園雲豹將碰上臺中連莊，臺北伊斯特面對台鋼天鷹。

另外還有F1拉斯維加斯站、WTT球星挑戰賽馬斯喀特站、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

11：00 拓荒者 VS 勇士

轉播：緯來體育

BWF 澳洲羽球公開賽

09：00 四強（上）

13：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育2台

F1 世界一級方程式賽車-拉斯維加斯站

11：30 排位賽

轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

冬季聯盟

12：00 韓職聯隊 VS 日本社會人

18：00 台灣海洋 VS 台灣山林

轉播：DAZN 1、DAZN 3

TPBL

14：30 攻城獅 VS 夢想家

17：00 國王 VS 雲豹

轉播：MOMO TV、YouTube

TPVL 台灣職業排球聯賽

15：00 臺中連莊 VS 桃園雲豹

18：30 台鋼天鷹 VS 臺北伊斯特

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台、緯來精采

WTT球星挑戰賽 馬斯喀特站

15：00 單打四強

17：30 混雙決賽

21：00 女單決賽

22：00 男單決賽

轉播：愛爾達體育1台

英超

20：20 伯恩利 VS 切爾西 第12輪

22：50 利物浦 VS 諾丁漢森林 第12輪

轉播：愛爾達體育2台

ISU花式滑冰大獎賽 芬蘭站

18：30 雙人長曲

20：15 男子長曲

23：40 女子長曲

轉播：愛爾達體育3台

