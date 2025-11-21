日職》火腿不續留3人 最速丟162公里的洋投薩巴拉、韋赫根離隊

薩巴拉。（取自日本火腿官方臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天宣布，不續留洋投薩巴拉（Aneurys Zabala）、韋赫根（Drew VerHagen），以及美籍日裔捕手麥卡与那嶺（日語：マイカ与那嶺；英語：Micah Yonamine）。

目前日本火腿下賽季的洋將，包含雷耶斯（Franmil Reyes）、A.馬丁尼茲（Ariel Martinez），以及台灣火球男古林睿煬、孫易磊等4人。

最快能丟到162公里的薩巴拉，他在2024年季前加盟日本火腿，去年在一軍出賽16場都是後援，共投15局賞15次三振，防禦率1.20，中繼成功、救援成功各有1次。

薩巴拉今年在一軍僅出賽2場都是在7月份，共投2.1局失1分，防禦率3.86。薩巴拉本季在二軍出賽27場都是後援，戰績2勝4敗、防禦率5.33，共投25.1局賞35次三振，丟10次保送和1次觸身球。

韋赫根。（資料照，記者陳志曲攝）



現年35歲的韋赫根，今年在一軍出賽6場有4場先發，戰績3勝3敗、防禦率6.08，被打擊率2成69，每局被上壘率為1.28。韋赫根在2019年季後加盟火腿，旅日共有4個賽季，合計出賽53場有51場先發，累積18勝19敗、平均防禦率為3.68，本季最快投到154公里，生涯最快曾投到160公里。

現年25歲的麥卡与那嶺，今天季前以育成合約加盟火腿隊，整季在二軍出賽49場，有3轟、14分打點，打擊率僅1成89，沒有上到一軍舞台。麥卡与那嶺是在2019年美職選秀會獲費城人第29輪第870順位選進，2023年轉戰獨立聯盟。

