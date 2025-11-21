自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT挑戰賽》直落三輕取雙打世界冠軍篠塚大登 林昀儒8強決戰法國眼鏡哥

2025/11/21 16:29

林昀儒直落三輕取日本名將篠塚大登，挺進男單8強。（取自WTT官網）林昀儒直落三輕取日本名將篠塚大登，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單16強賽，以直落三輕取世界排名28的日本好手篠塚大登，8強將對決世界排名13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗。

世界排名14的林昀儒過去兩度遭遇篠塚大登，包括去年世界團體錦標賽和兩週前的法蘭克福冠軍賽，都鏖戰5局才以3:2險勝。今天再度交鋒，林昀儒發球策略也做出調整，首局就展現前三板優勢，吃了對手4顆發球，包括一記完全出乎對手意料的正手急長球，7:1強勢開局後，很快的以11:6先馳得點。

次局，林昀儒開局又取得4:1領先，迫使對手早早喊出暫停，重回比賽後，小林又打出一波6:2的強攻，10:3率先聽牌，篠塚雖然奮力救下3個局點，但小林依舊以11:6拿下。第3局，林昀儒在開局1:3落後下，在一記幸運擦網球的助攻下，先以5:4反超，隨後在5平時又連拿6分，11:5取得對戰3連勝。

名列男單第3種子的A.勒布朗在16強戰，同樣以11:5、11:4、11:8輕取世界排名65的日本新秀吉山僚一，收下8強門票。林昀儒過去和A.勒布朗交手5次還沒真的輸過，唯一敗績是2023年澳門冠軍賽16強戰，小林因傷退賽，讓對手兵不血刃晉級。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中