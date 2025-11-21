WTT挑戰賽》直落三輕取雙打世界冠軍篠塚大登 林昀儒8強決戰法國眼鏡哥

林昀儒直落三輕取日本名將篠塚大登，挺進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單16強賽，以直落三輕取世界排名28的日本好手篠塚大登，8強將對決世界排名13的法國「眼鏡哥」A.勒布朗。

世界排名14的林昀儒過去兩度遭遇篠塚大登，包括去年世界團體錦標賽和兩週前的法蘭克福冠軍賽，都鏖戰5局才以3:2險勝。今天再度交鋒，林昀儒發球策略也做出調整，首局就展現前三板優勢，吃了對手4顆發球，包括一記完全出乎對手意料的正手急長球，7:1強勢開局後，很快的以11:6先馳得點。

請繼續往下閱讀...

次局，林昀儒開局又取得4:1領先，迫使對手早早喊出暫停，重回比賽後，小林又打出一波6:2的強攻，10:3率先聽牌，篠塚雖然奮力救下3個局點，但小林依舊以11:6拿下。第3局，林昀儒在開局1:3落後下，在一記幸運擦網球的助攻下，先以5:4反超，隨後在5平時又連拿6分，11:5取得對戰3連勝。

名列男單第3種子的A.勒布朗在16強戰，同樣以11:5、11:4、11:8輕取世界排名65的日本新秀吉山僚一，收下8強門票。林昀儒過去和A.勒布朗交手5次還沒真的輸過，唯一敗績是2023年澳門冠軍賽16強戰，小林因傷退賽，讓對手兵不血刃晉級。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法