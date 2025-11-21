自由電子報
體育 棒球 中職

冬盟》台灣海洋4：7輸日本社會人 田子杰4安暫居雙冠王

2025/11/21 16:59

台灣海洋田子杰。（中職提供）台灣海洋田子杰。（中職提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天午場由台灣海洋對日本社會人，台灣海洋雖在比賽前段追平比數，但牛棚無法有效壓制對手火力，日本社會人靠第4局攻下2分拿回領先、第6局再添2分拉開比數，以7：4擊敗台灣海洋拿下4連勝，戰績5勝1和繼續獨走，台灣海洋田子杰的打擊率、安打都暫居本屆冬盟首位。

台灣海洋由潘奕誠先發，1局上被仲俣慎之輔、相繼安打丟2分，第2、3局都在讓打者上壘後踩住煞車，打線也在2、3局下靠雙殺打、曾昱磬安打各搶回1分扳平比數，帳面上潘奕誠用42球投3局、被打3支安打失2分，投出2次四死球，退場時無關勝敗。

台灣海洋自第4局啟動牛棚，李欣穎接手2局，4局上先因投手犯規送分，再被元山晶斗擊出高飛犧牲打，日本社會人以4：2拿回領先，陳正毅於6局上登板，被浪川廣之、元山晶斗相繼擊出安打、單場第2支高飛犧牲打，日本社會人以6：2拉開比數。

日本社會人浪川廣之3打數2安打，打點、得分、保送各1，6局下打下勝利打點，獲選單場MVP。台灣海洋最大亮點是第2棒田子杰，單場5打數4安打1打點1得分，以打擊率0.591、安打13支暫居打擊雙冠王，打點5分僅次於日本社會人外山優希的6分。

台灣海洋潘奕誠。（中職提供）台灣海洋潘奕誠。（中職提供）

日本社會人浪川廣之。（中職提供）日本社會人浪川廣之。（中職提供）

日本社會人浪川廣之。（中職提供）日本社會人浪川廣之。（中職提供）

台灣海洋田子杰。（中職提供）台灣海洋田子杰。（中職提供）

