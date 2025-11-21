MLB》不想離開老虎！塞揚強投史庫柏爾不解為何被捲進交易傳聞

老虎隊王牌左投史庫柏爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）連兩年勇奪美聯塞揚獎，外傳他與老虎隊在合約有重大分歧，因此史庫柏爾的名字近期出現在交易傳聞中。史庫柏爾近日在美國棒球節目「Foul Territory」受訪坦言，在社群媒體上很難不看到這些交易傳聞。

史庫柏爾今年季前簽下1年1015萬美金（約新台幣3.1億元）的合約，避免薪資仲裁。史庫柏爾本季先發31場，交出13勝6敗、防禦率2.21，共投195.1局賞221次三振，每局被上壘率為0.89。史庫柏爾勇奪美聯防禦率王，並榮獲生涯第二座塞揚獎。

對於自己的名字出現在交易傳聞中，史庫柏爾在節目中表示，「說到底，這其實並不重要，這不會影響我的日常生活，也不會影響我的訓練，也不會影響我的投球，以及為新賽季準備的方式。」

史庫柏爾坦言，自己並不想離開底特律，「這一切都不在我的掌控...我並不想被交易，所以我就想，為何我會被捲進這些討論？說到底，這不會真正影響我每天的訓練。」、「我盡量不去想這些，也不去關注。過去幾年，包含交易截止日，我都是這樣做的，似乎對我效果不錯。」

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）曾在5月撰文預測，史庫柏爾下一份的合約總值至少4億美元；而《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前在10月份撰文爆料，史庫柏爾與老虎隊的合約差距，高達2.5億美元。

但史庫柏爾對此說，有關合約談判的報導並不正確，「我真的不知道他們是怎麼得出這些數字的。」

