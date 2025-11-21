UBA》王威翔致勝一擊！台藝險勝黎明收3連勝

王威翔。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段今天進行最後一日賽事，台灣藝大和黎明學院一路廝殺到末節，最終台藝靠著王威翔致勝一擊，以71：69險勝黎明，收下3連勝，預賽這階段拿下4勝3負。

台藝和黎明在賽前都取得3勝3負，若能在這階段預賽最後一日贏球，有機會取得更好排名。

請繼續往下閱讀...

台藝開賽在張翌鋒帶領下，首節取得23：19小幅領先，但黎明在史魯齊強攻內線之下扳平戰局，雙方展開拉鋸，半場打完台藝暫時以40：38領先。台藝王威翔、飛尼克斯前兩節都拿下8分，為全隊最高，黎明方面， 謝侄豈攻下9分為全隊最高，替補上陣的史魯齊攻下7分。

雙方在第3節攻勢有來有往，末節也是持續拉鋸，最後5分鐘台藝王威翔跳出得分，助隊取得些微優勢，但黎明很快反擊又在終場前2分多鐘時再度超前。

終場前54秒黎明拿下關鍵兩分戰成69：69平手，王威翔關鍵拋投助隊取得兩分領先，雖然黎明還有最後一波追平機會，但史魯齊拋投打到籃框後又彈出，最終由台藝以2分差帶走勝利。

台藝王威翔今天繳出全隊最高17分、7助攻，飛尼克斯15分次之；黎明進攻都集中在兩名球員身上，謝侄豈進帳25分全場最高，泰力21分、16籃板。

前一場賽事，中原大學以82：76擊敗台灣大學，台大這階段勝場還是未能開胡。

泰力。（大專體總提供）

史魯齊。（大專體總提供）

徐堂琪。（大專體總提供）

飛尼克斯。（大專體總提供）

謝侄豈。（大專體總提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法