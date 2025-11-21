自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》王威翔致勝一擊！台藝險勝黎明收3連勝

2025/11/21 17:24

王威翔。（大專體總提供）王威翔。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段今天進行最後一日賽事，台灣藝大和黎明學院一路廝殺到末節，最終台藝靠著王威翔致勝一擊，以71：69險勝黎明，收下3連勝，預賽這階段拿下4勝3負。

台藝和黎明在賽前都取得3勝3負，若能在這階段預賽最後一日贏球，有機會取得更好排名。

台藝開賽在張翌鋒帶領下，首節取得23：19小幅領先，但黎明在史魯齊強攻內線之下扳平戰局，雙方展開拉鋸，半場打完台藝暫時以40：38領先。台藝王威翔、飛尼克斯前兩節都拿下8分，為全隊最高，黎明方面， 謝侄豈攻下9分為全隊最高，替補上陣的史魯齊攻下7分。

雙方在第3節攻勢有來有往，末節也是持續拉鋸，最後5分鐘台藝王威翔跳出得分，助隊取得些微優勢，但黎明很快反擊又在終場前2分多鐘時再度超前。

終場前54秒黎明拿下關鍵兩分戰成69：69平手，王威翔關鍵拋投助隊取得兩分領先，雖然黎明還有最後一波追平機會，但史魯齊拋投打到籃框後又彈出，最終由台藝以2分差帶走勝利。

台藝王威翔今天繳出全隊最高17分、7助攻，飛尼克斯15分次之；黎明進攻都集中在兩名球員身上，謝侄豈進帳25分全場最高，泰力21分、16籃板。

前一場賽事，中原大學以82：76擊敗台灣大學，台大這階段勝場還是未能開胡。

泰力。（大專體總提供）泰力。（大專體總提供）

史魯齊。（大專體總提供）史魯齊。（大專體總提供）

徐堂琪。（大專體總提供）徐堂琪。（大專體總提供）

飛尼克斯。（大專體總提供）飛尼克斯。（大專體總提供）

謝侄豈。（大專體總提供）謝侄豈。（大專體總提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中