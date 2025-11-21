自由電子報
體育 競技運動 羽球

聽奧羽球》沈彥汝腿傷奮戰到底 斬獲生涯首面女單銀牌

2025/11/21 18:26

沈彥汝拿下羽球女單銀牌。（運動部提供）沈彥汝拿下羽球女單銀牌。（運動部提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣女將沈彥汝今天在東京登場的達福林匹克運動會（簡稱聽奧），於羽球女子單打斬獲銀牌，也締造個人參賽最佳成績，台灣代表團目前共拿到4銀、4銅。

沈彥汝進帳1面銀牌，總統賴清德總統聞訊後，立即拍發賀電向選手、教練表達祝賀，也恭喜聽奧代表團近日奪牌喜訊不斷，並請各代表隊把握後續賽程，再接再厲，享受每一個上場爭取榮譽的機會。

沈彥汝在醫療團隊的協助下，克服腿部傷勢，以堅強意志在上午4強準決賽撐過三局苦戰，以15：21、21：13、22：20戰勝人高馬大的奧地利選手Katrin Neudolt晉級；休息兩小時後，沈彥汝再與范榮玉搭檔出戰女雙4強賽，再次經歷3局大戰，以12：21、21：16、14：21惜敗中國組合江佳蕾／張恒艷，落入銅牌戰。

女子單打金牌戰，沈彥汝對戰上屆聽奧金牌、來自韓國的Min Kyeong PARK，首局以13：21失守，次局彥汝以21：16扳回一城，可惜決勝局無法突破對手的封鎖，以12：21落敗收下銀牌，是個人參加聽奧以來最好的成績。結束女單金牌戰後，沈彥汝休息40分鐘再與范榮玉搭檔出戰女雙銅牌戰，面對韓國組合Soyeong LEE／Min Kyeong PARK的強勢攻擊，兩人奮戰全場仍以18：21、13：21無緣再添獎。沈彥汝表示，自己真的很喜歡羽球，謝謝教練、贊助商、羽球隊大家庭及國人的支持，後天將進入團體戰，請大家繼續幫台灣加油。

羽球隊另一男子好手鄭成鼎今日上午的4強賽惜敗以中立身分參賽（Deaf Individual Neutral Athlete）的選手Mikhail EFREMOV；下午銅牌戰面對香港的劉俊希，在領先1局之後被對手連趕2局逆轉，錯失銅牌，但個人首進聽奧4強，也是我國聽障男子羽球選手的新紀錄。

沈彥汝拿下羽球女單銀牌。（運動部提供）沈彥汝拿下羽球女單銀牌。（運動部提供）

