高球》歡樂友緣公開賽最後一輪 張靖翎力壓泰國好手捧起生涯第4冠

2025/11/21 18:34

張靖翎以3回合206桿奪下冠軍。（TLPGA提供）張靖翎以3回合206桿奪下冠軍。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025歡樂友緣女子公開賽今天進行最後一回合，前兩回合後獨居領先位置的張靖翎，今天獵下8鳥、吞2柏忌以66桿繳卡，最終以3回合總計206桿奪得生涯第4冠；泰國女將帕查拉朱達今天繳出65桿，以總桿209桿收下亞軍。

張靖翎在今天前9洞進展極為順利，結束9洞後將成績優化到低於標準桿8桿，以3桿差距領先帕查拉朱達；雖然第10洞未能順利完成，一切一推吞下柏忌，第17洞兩度在擊球方向上遭遇亂流，最終以柏忌收場，好在下一洞抓下小鳥，確定抱回冠軍。

張靖翎說：「前兩回的第17洞都是以1號木桿開球，今天考量到旗位設在果嶺前段所以改用3號木桿，想打到較為安全的區域，這球開出去以後僅是稍微偏左，但落地後運氣不好彈跳到球車道上，免罰拋球後第2桿其實打得很好，結果卻也不盡理想彈到果嶺後車道上，不過當時情緒並未受到影響，朝果嶺進攻後我也很平靜的處理之後每一桿擊球完成今天的比賽。這幾個月來我很努力的改善一些揮桿方面不好的地方，特別是推桿，今天終於嘗到甜美的果實，這一切要感謝我的教練幫助我調整，讓我達到完美的狀態。」

張靖翎提到，去年拿下3勝後，今年終於又獲得一座冠軍，我非常感謝歡樂友緣創會長、執行長和歷任會長們支持這場比賽，也謝謝聯華食品提供豐富的點心，讓我們有滿滿的活力，同時還有精心籌備賽事的TLPGA劉依貞理事長、提供高挑戰性場地的立益球場，最後我也要感謝家人及朋友們一路支持陪伴我，以及揮桿教練、體能教練，贊助商TaylorMade、永春物理治療所、提供訓練場地的再興球場以及曾秀鳳高爾夫訓練中心，還有此次所有參賽選手，大家這禮拜辛苦了！」

