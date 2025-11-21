自由電子報
體育 棒球 日職

MLB》西武獅球星高橋光成申請入札挑戰大聯盟 日媒評大約難度高

2025/11/21 19:42

高橋光成。（資料照，取自西武獅官方臉書）高橋光成。（資料照，取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅明星投手高橋光成今天正式行使入札制度，挑戰大聯盟舞台。但近年表現不穩定的高橋光成，日媒《日刊體育》分析，高橋光成很難拿到大型合約，有可能會是複式合約（Split Contract），薪水依據進大聯盟名單、或是待在小聯盟而有所不同。

高橋光成曾在2021年至2023年單季至少10勝，未料2024年整季15場先發一勝難求，創下0勝11敗的悲情紀錄，該年防禦率3.87也是自2019年以來最高，高橋光成也暫時打消旅美夢。

今年高橋光成先發24場，交出8勝9敗、防禦率3.04成績，共投148局賞88次三振，被打擊率2成51，每局被上壘率為1.23。高橋光成生涯在日職11年，累積73勝77敗、平均防禦率3.39，最快曾丟到157公里。，曾在2019年入選明星賽

《日刊體育》指出，大聯盟球探先前就有對高橋光成做調查，但高橋去年交出0勝11敗，外界對他評價一度下滑。今年高橋光成找回狀態、拿到8勝，讓不少球隊重新期待他能擔任先發輪值，或以後援投手做出貢獻，雖然現階段難以期待大型合約，但可能會以升上大聯盟後轉換的複式合約，附帶多項激勵獎金，整體合約彈性較大。

《日刊體育》提及關注高橋光成的球隊，包含遊騎兵、教士、巨人等球隊。

