UBA》宋昕澔拿18分完成重要里程碑！政大擊退健行延續超狂跨季57連勝

宋昕澔。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍政治大學今天在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽遭遇本季也還未吞敗的健行科大，他們僅在開局一度落後，超車後便一路維持領先， 宋昕澔繳出全隊最高18分，終場以100：92力退健行，完成跨季57連勝。

近年來稱霸UBA賽場的政大，這季依舊無人能敵，他們自開賽至今仍維持不敗之身，今日賽前維持跨季56連勝，今天要對上這季也還沒吞過敗仗的健行。

請繼續往下閱讀...

健行開賽一度取得12：3領先，但政大很快回敬一波13：0攻勢一舉超車，並在首節打完取得23：16領先；第2節健行急起直追，曾回到3分落後，政大很快還以顏色，波波卡殺到禁區得分，接著宋昕澔上罰球線再拿兩分，助隊維持優勢，半場打完政大以43：37暫時領先。

易籃後，政大火力持續加溫， 莫斯塔發、 林子皓接力得分將領先擴大到雙位數，但該節尾聲到末節開局，陳威宇挺身而出得分帶起球隊士氣，隨後吳志鍇完成三分打，澆熄對手反撲氣勢，加上政大多次製造對方失誤趁勢快攻搶分，勝券在握。

不過，健行並未放棄，在終場前1分鐘，靠著史密斯強攻籃下助隊追到個位數差距，可惜之後連續外線出手沒能把握也無力扳倒對手，吞下本季首敗。

政大宋昕澔今天拿下18分全隊最高，完成UBA生涯900分里程碑，過去政大有4名球員達到這個里程碑，包含林彥廷、張鎮衙、游艾喆跟莫巴耶；其他球員方面，林恩宇、林子皓都進帳14分；健行方面，潘偉傑攻下19分，陳威宇、廖本謙都貢獻16分。

宋昕澔。（大專體總提供）

陳威宇。（大專體總提供）

潘偉傑。 （大專體總提供）

吳志鍇。（大專體總提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法