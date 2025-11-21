MLB》道奇未來可能不留強打馬恩西？ 美媒大膽推測交易可能性

馬恩西。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年達成世界大賽二連霸，明年要力拚三連霸偉業。根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）近日撰文推測，道奇隊在2026年季後可能不會續留三壘手馬恩西（Max Muncy）。

現年35歲的馬恩西本季曾因傷缺陣，例行賽出賽100場，交出19轟、67分打點，打擊率2成43表現，整體攻擊指數（OPS）為0.846。馬恩西在今年季後賽出賽17場，貢獻3轟、3打點，打擊率2成14，OPS為0.764，包含世界大賽第7戰敲出陽春砲追分。道奇季後已執行馬恩西2026年的1000萬美元合約。

鮑登近日撰文大膽推測，道奇隊可能會在休賽季簽下一位大咖內野手，並交易掉芒西，「考量艾德曼（Tommy Edman）的多功能性和馬恩西的合約狀況，道奇內野還有提升的空間。他們可以簽下自由球員內野手小畢歇特（Bo Bichette），讓他去守二壘、艾德曼去外野，或是讓小畢歇特守三壘。」

鮑登指出，要看馬恩西是否願意放棄10-5條款（球員可駁回交易），把他交易至像水手隊這樣的球隊。

鮑登認為，道奇可以選擇去簽下日本選手村上宗隆，他們可以利用2026年賽季培養村上宗隆，讓他嘗試一壘、三壘和左外野，分擔一些老將的工作量，然後在2026年季末、或是隔年讓他成為全職三壘手；道奇也可以保持目前的內野陣容，續約羅哈斯（Miguel Rojas），拉上新秀弗里蘭（Alex Freeland）提升板凳深度，「我個人喜歡追求年輕的小畢歇特、或是村上，來對抗整體內野陣容逐漸老化的問題。」

