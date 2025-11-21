自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇未來可能不留強打馬恩西？ 美媒大膽推測交易可能性

2025/11/21 20:42

馬恩西。（資料照，路透）馬恩西。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年達成世界大賽二連霸，明年要力拚三連霸偉業。根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）近日撰文推測，道奇隊在2026年季後可能不會續留三壘手馬恩西（Max Muncy）。

現年35歲的馬恩西本季曾因傷缺陣，例行賽出賽100場，交出19轟、67分打點，打擊率2成43表現，整體攻擊指數（OPS）為0.846。馬恩西在今年季後賽出賽17場，貢獻3轟、3打點，打擊率2成14，OPS為0.764，包含世界大賽第7戰敲出陽春砲追分。道奇季後已執行馬恩西2026年的1000萬美元合約。

鮑登近日撰文大膽推測，道奇隊可能會在休賽季簽下一位大咖內野手，並交易掉芒西，「考量艾德曼（Tommy Edman）的多功能性和馬恩西的合約狀況，道奇內野還有提升的空間。他們可以簽下自由球員內野手小畢歇特（Bo Bichette），讓他去守二壘、艾德曼去外野，或是讓小畢歇特守三壘。」

鮑登指出，要看馬恩西是否願意放棄10-5條款（球員可駁回交易），把他交易至像水手隊這樣的球隊。

鮑登認為，道奇可以選擇去簽下日本選手村上宗隆，他們可以利用2026年賽季培養村上宗隆，讓他嘗試一壘、三壘和左外野，分擔一些老將的工作量，然後在2026年季末、或是隔年讓他成為全職三壘手；道奇也可以保持目前的內野陣容，續約羅哈斯（Miguel Rojas），拉上新秀弗里蘭（Alex Freeland）提升板凳深度，「我個人喜歡追求年輕的小畢歇特、或是村上，來對抗整體內野陣容逐漸老化的問題。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中