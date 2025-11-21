自由電子報
體育 籃球 學生籃球

UBA》被圖齊稱讚有能力加入國家隊 宋昕澔對於未來不設限

2025/11/21 20:27

宋昕澔。（大專體總提供）宋昕澔。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕政治大學大四的宋昕澔今天在UBA大專籃球聯賽預賽和健行科大一戰中繳出18分，完成UBA生涯900分里程碑，率隊以100：92獲勝，完成跨季57連勝壯舉。即將投入職業賽場，宋昕澔的動向備受關注，他表示，旅外確實是選項，他也有向學長們請益，但還不會太快做決定，把這季UBA賽事完成是首要任務。

宋昕澔今天完成UBA生涯900分里程碑，未來還有機會挑戰隊史得分王，他笑說：「一千分可能比較有感。」過去政大僅4名球員達成900分里程碑，包含林彥廷、張鎮衙、游艾喆和莫巴耶。但對於隊史得分王，宋昕澔沒有多想，「幫助球隊贏球是初心，但就像教練說的，先團隊為主再來管個人。」

宋昕澔曾披上台灣白隊戰袍參與瓊斯盃，因而有機會獲得國家隊總教練圖齊指導，而圖齊也給他很高評價，昨天在世界盃籃球資格賽記者會上，圖齊說：「目前台灣男籃規畫中，並沒有讓大學球員能夠入選，即便是UBA的宋昕澔表現很出色，但他沒辦法來，我覺得他已經幾乎準備好值得穿上這件球衣。」對於圖齊的高度肯定，宋昕澔很開心，但他自認還是有差距，若有機會加入隊內練習，也能看看哪裡不足還可以去加強。

對於未來規畫，宋昕澔表示，旅外肯定是選項，「當然一定會想旅外，看到艾喆學長打那麼好，我也想要挑戰看看，其實也有問彥廷關於中國的問題，現在都還在了解中，不會太早決定，先打完這個賽季。」

