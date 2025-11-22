MLB》最愛無所不能的大谷翔平！ 勇士球星讚嘆：他可以60轟60盜

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平用二刀流顛覆棒球，強投豪打不斷締造紀錄，成為大聯盟獨一無二的存在，是許多球員仰慕的對象，近日勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）就表明，自己最喜歡的運動員是大谷。

大聯盟官方YouTube貼出阿庫尼亞的訪問影片，被問及最喜歡的5名球員，他依序點名大谷翔平、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、哈波（Bryce Harper）、楚奧特（Mike Trout）。

隨後主持人問到「現在最喜歡的運動員是誰」，阿庫尼亞笑說：「可以說自己嗎。」接著稍作思考便回答「大谷」。

阿庫尼亞讚嘆大谷無所不能的表現，「他可以跑出60次盜壘，也能敲60支全壘打，還能在1場比賽中飆出10次三振，太瘋狂了。」

阿庫尼亞在2023年繳出41轟73盜的驚人成績，成為歷史首位單季達成「40轟、70盜」的球員，最終勇奪國聯MVP，但去年季中因左膝十字韌帶撕裂，導致賽季報銷，休養將近一年才復出，本季打了95場，敲出21轟、42分打點，打擊三圍.290/.417/.518，整體攻擊指數0.935，有9次盜壘，成功滿血回歸，榮獲東山再起獎。

