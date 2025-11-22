自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》最愛無所不能的大谷翔平！ 勇士球星讚嘆：他可以60轟60盜

2025/11/22 06:56

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平用二刀流顛覆棒球，強投豪打不斷締造紀錄，成為大聯盟獨一無二的存在，是許多球員仰慕的對象，近日勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）就表明，自己最喜歡的運動員是大谷。

大聯盟官方YouTube貼出阿庫尼亞的訪問影片，被問及最喜歡的5名球員，他依序點名大谷翔平、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、哈波（Bryce Harper）、楚奧特（Mike Trout）。

隨後主持人問到「現在最喜歡的運動員是誰」，阿庫尼亞笑說：「可以說自己嗎。」接著稍作思考便回答「大谷」。

阿庫尼亞讚嘆大谷無所不能的表現，「他可以跑出60次盜壘，也能敲60支全壘打，還能在1場比賽中飆出10次三振，太瘋狂了。」

阿庫尼亞在2023年繳出41轟73盜的驚人成績，成為歷史首位單季達成「40轟、70盜」的球員，最終勇奪國聯MVP，但去年季中因左膝十字韌帶撕裂，導致賽季報銷，休養將近一年才復出，本季打了95場，敲出21轟、42分打點，打擊三圍.290/.417/.518，整體攻擊指數0.935，有9次盜壘，成功滿血回歸，榮獲東山再起獎。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中