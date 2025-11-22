自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》邪惡帝國準備砸錢搶日本王牌今井達也？ 洋基GM：我很擅長花錢

2025/11/22 06:57

今井達也。（取自推特）今井達也。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅王牌投手今井達也在休賽季透過入札制度挑戰大聯盟最高殿堂，洋基對這位日本火球男頗有興趣，總管凱許曼（Brian Cashman）表示：「我們會評估他是否適合球隊。」

凱許曼昨天證實，有和今井達也的經紀人波拉斯（Scott Boras）聊過，「洋基過去也曾積極追求日本球員，基於那些經驗，我們會評估他是否適合球隊。」

洋基過去被稱作邪惡帝國，凱許曼豪氣表示，如果認定一名球員適合球隊，自然會考慮端出一份9位數（至少1億美元）的合約，「我很擅長花錢！」

凱許曼也提到，如果簽下今井達也，將會打造完善的後勤支援，「目前隊上沒有日本選手，所以沒有專屬團隊，但若確定網羅，我們會建立完善的後勤團隊。」

凱許曼直呼：「我們過去有幸擁有松井秀喜、黑田博樹、田中將大、鈴木一朗等傑出的日本球員，他們帶來巨大影響，也很享受在紐約的時光，球隊裡有日本選手，始終是加分。」

今井達也能夠飆出160公里火球，去年摘下洋聯三振王，本季登板24場，拿下10勝5敗，累積163.2局投球，送出178次三振，防禦率1.92，每局被上壘率0.89，連3年繳出雙位數勝投。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中