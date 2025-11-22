MLB》盼條紋軍要挖來老虎塞揚強投 前洋基外野有超狂先發輪值構想

史庫柏爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年打進世界大賽的紐約洋基，今年在美聯分區賽敗給多倫多藍鳥，無緣自2009年後的首座世界大賽冠軍。前洋基外野手、現擔任《MLB Network》球評的梅賓（Cameron Maybin）近日在社群媒體X發文，呼籲條紋軍應該想辦法透過交易挖來老虎塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）。

梅賓在社群媒體X上發文說，明星外野手塔克（Kyle Tucker）和貝林傑（Cody Bellinger）會動搖某支球隊的休賽季，但真正能引爆整個聯盟的是洋基得到史庫柏爾，「老虎隊顯然不想付給他該有的薪水，不然早就簽了...我敢說他們一定在試著辯解、或說服自己，付給史庫柏爾應得的薪水可能不太聰明...。」

請繼續往下閱讀...

梅賓說，「但想像一下，他和健康的阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara，馬林魚塞揚投手）放在布朗克斯，搭配佛里德（Max Fried）、柯爾（Gerrit Cole）、羅冬（Carlos Rodon），對棒球界的每隊打線來說都是季後賽惡夢。而我不想再聽到任何關於薪資上限的事情。這裡是洋基隊，如果你想贏球，你會找到辦法做到。」

史庫柏爾今年先發31場，繳出13勝6敗、防禦率2.21，共投195.1局賞221次三振，每局被上壘率為0.89。史庫柏爾本季勇奪美聯防禦率王，並榮獲生涯第二座塞揚獎。史庫柏爾去年摘得美聯投手三冠王，是當今棒球界最佳先發投手之一。

Tucker and Bellinger will shake up somebody’s offseason, but the move that would take over the entire league is the Yankees going to get Skubal. Tigers clearly don't want to pay him or they would have already.... I'm sure they're trying to justify or convince themselves how's… — Cameron Maybin （@CameronMaybin） November 20, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法