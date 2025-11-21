WTT挑戰賽》直落三不敵法國眼鏡哥 林昀儒無緣晉級4強

林昀儒在男單8強賽不敵法國名將A.勒布朗，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單8強戰狀況不佳，以0:3不敵世界排名13的法國眼鏡哥A.勒布朗，無緣晉級4強。

世界排名14的林昀儒和A.勒布朗這一站都踩著日本選手的肩膀往上爬，小林先後擊退吉村和弘、篠塚大登；A.勒布朗則連續解決濱田一輝、吉山僚一。

林昀儒過去和A.勒布朗在國際賽交手5次，除了在2023年澳門冠軍賽16強戰因手傷退賽，讓對手不戰而勝外，其他4次都笑到最後，最近一次在今年澳門冠軍賽首輪，小林也以直落三獲勝。

今晚再度交鋒，戰況卻大不同，林昀儒一開賽招牌的接發球反手擰就失誤，一口氣連丟4分，一路陷入苦戰，很快的以4:11讓出。第2局是全場勝負關鍵，林昀儒克服開局3:6落後以9:8反超，不料關鍵時刻發長球失誤，緊接著接發球也出界，反倒以9:10落後，隨後A.勒布朗反手發球搶攻得手，11:9再下一城。

連丟2局的林昀儒，第3局展開反攻，以5:3開局，但勒布朗隨後回敬一波5:2的反擊以8:7反超，也迫使小林叫出暫停，重回比賽後，林昀儒雖然一度靠著接發球反手擰追到8:9，但隨後被A.勒布朗正手斜線搶攻打穿防線，最後反手發球搶攻也出界，最終以8:11落敗。

