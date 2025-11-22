經典賽》台灣隊注意！ 百大新秀高居第五的紅雀大物有望打南韓隊

韋瑟霍特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕高居當今百大新秀第五的紅雀大物內野手韋瑟霍特（JJ Wetherholt），根據大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）在社群媒體X上發文提到，韋瑟霍特本身擁有韓國血統，有機會代表南韓隊參加2026年世界棒球經典賽。

克雷爾在X上發文提到，「大家都知道，南韓國家隊今年夏天曾到美國視察，並希望把更多美國選手納入國家隊。由於韋瑟霍特具有韓國血統，因此他成為國家隊的選項之一。」韋瑟霍特的祖母是南韓人。

現年23歲的韋瑟霍特是在2024年美職選秀會中，獲紅雀隊首輪第7指名。根據大聯盟官方的2025年百大新秀排名，韋瑟霍特高居第五。球探報告評分中，韋瑟霍特的打擊高達65分，長打、跑壘都是55分，傳球臂力、守備則是50分，整體為60分。

去年打過29場小聯盟1A的韋瑟霍特，這位左打新星今年在小聯盟待過2A和3A，整季合計出賽109場，交出17轟、59分打點，打擊三圍是0.306/0.421/0.510，整體攻擊指數（OPS）高達0.931，選到72次保送、吞73次三振，三振保送比接近「1比1」，另跑出23次盜壘成功。韋瑟霍特也獲選為紅雀隊小聯盟年度MVP。

韋瑟霍特今年在小聯盟守過游擊、三壘、二壘，紅雀隊為了要騰出空間給這位大物，休賽季要嘗試交易掉10屆三壘金手套艾倫納多（Nolan Arenado）、二壘手多諾文（Brendan Donovan）。

2026年經典賽，南韓隊與台灣隊、日本、澳洲、捷克分在C組，分組取前2名晉級複賽。

It's well known that the Korean national team was scouting in the states this summer and are looking to bring more U.S. players to the team. Wetherholt has Korean heritage so could be an option for the national team. https://t.co/jMVi6pk3gb — Michael Clair （@michaelsclair） November 19, 2025

