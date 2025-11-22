自由電子報
體育 即時新聞

拳擊》前哈薩克拳王戈洛夫金接WB主席 承辦洛城奧運賽事

2025/11/22 07:12

戈洛夫金（右）。（資料照，取自戈洛夫金臉書）戈洛夫金（右）。（資料照，取自戈洛夫金臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕43歲的前哈薩克拳王戈洛夫金（Gennadiy Golovkin），即將接任世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）主席，負責承辦2028年洛杉磯奧運拳擊賽事。

世界拳擊聯盟2023年在國際奧會（IOC）與國際拳總（IBA）對立衝突下而成立，本週日將於羅馬投票選出新任主席，原本由大熱門的戈洛夫金與希臘籍查里勞斯（Mariolis Charilaos）兩人競選，不過WB宣告經由資格審查，戈洛夫金成為唯一符合資格的候選人，他正是2004年雅典奧運銀牌，2006年轉戰職業戰績輝煌，榮膺中量級世界冠軍，退休後曾擔任哈薩克奧會主席。

「雖然我現在是唯一的主席候選人，仍期待週日與各位代表會面，闡述未來4年理念。」上月參選的戈洛夫金發表聲明，感謝WB獨立審查小組確保所有選舉都能以公平公開方式進行，並符合奧林匹克運動的最高管理標準，他也強調：「信任是核心價值。」而過往生涯經歷，更讓自己能以拳擊選手的角度來看待問題。

拳擊由於爭議不斷，IOC一度未排進洛城奧運賽事，直到今年3月才重新納入，戈洛夫金希望重新建立拳擊與IOC的良好關係，以確保這項古老運動在奧運擁有長久未來。

