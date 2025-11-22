自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾單季24救援、助道奇奪冠！昔日終結者被衛冕軍Thank You了

2025/11/22 07:34

菲利浦斯。（資料照）菲利浦斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，各隊也做出名單異動。根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，衛冕軍道奇決定不與前終結者菲利浦斯（Evan Phillips）續約，讓他成為自由球員。

菲利浦斯原本是近年道奇最穩定的後援投手，2023、2024年分別拿下24次與18次救援成功，ERA+分別為210與110，去年也助道奇奪冠，但他在季後賽遭受了右肩後側旋轉肌腱撕裂傷，導致無法在世界大賽登板。本季菲利浦斯在美國時間4月19日回歸，卻只投7場就又躺回傷兵名單，並在6月接受TJ手術，最終整季報銷。

菲利浦斯原本預計明年透過仲裁將獲得超過600萬美元薪資，如今道奇不與他續約。不過根據《洛杉磯郵報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）透露，球隊仍有意在菲利浦斯從TJ手術恢復的期間再次簽回他，「Evan是我們過去取得成功的重要功臣，我們會繼續和他商討回歸事宜，我們尊重他利用這段時間做出他和家人最有利的決定。」

除了菲利浦斯以外，根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，前大物右投福拉索（Nick Frasso）本季因傷被放進60天傷病名單，且尚未達到薪資仲裁資格，同樣遭到不續約處分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中