MLB》曾單季24救援、助道奇奪冠！昔日終結者被衛冕軍Thank You了

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，各隊也做出名單異動。根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，衛冕軍道奇決定不與前終結者菲利浦斯（Evan Phillips）續約，讓他成為自由球員。

菲利浦斯原本是近年道奇最穩定的後援投手，2023、2024年分別拿下24次與18次救援成功，ERA+分別為210與110，去年也助道奇奪冠，但他在季後賽遭受了右肩後側旋轉肌腱撕裂傷，導致無法在世界大賽登板。本季菲利浦斯在美國時間4月19日回歸，卻只投7場就又躺回傷兵名單，並在6月接受TJ手術，最終整季報銷。

菲利浦斯原本預計明年透過仲裁將獲得超過600萬美元薪資，如今道奇不與他續約。不過根據《洛杉磯郵報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇總裁佛里德曼（Andrew Friedman）透露，球隊仍有意在菲利浦斯從TJ手術恢復的期間再次簽回他，「Evan是我們過去取得成功的重要功臣，我們會繼續和他商討回歸事宜，我們尊重他利用這段時間做出他和家人最有利的決定。」

除了菲利浦斯以外，根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，前大物右投福拉索（Nick Frasso）本季因傷被放進60天傷病名單，且尚未達到薪資仲裁資格，同樣遭到不續約處分。

