MLB》隊史首冠功臣！遊騎兵一口氣掰了141轟重砲與前「大谷殺手」

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，各隊也做出名單異動。根據《MLBTR》報導，遊騎兵決定不與2屆強打賈西亞（Adolis García）與鐵捕海姆（Jonah Heim）續約，讓他們成為自由球員。

32歲的賈西亞在2021-23年每季都能貢獻至少27轟，並入選2次明星賽，且拿過金手套獎，2023年更敲出生涯單季最高39轟，wRC+高達128、fWAR值4.7，並在該年奪下美聯冠軍賽MVP，最終幫助遊騎兵在世界大賽擊敗響尾蛇，勇奪隊史首冠。

然而賈西亞近2年的火力退化，雖然仍有單季25轟與19轟的水準、三振率也有維持，但上壘率與長打率都衰退嚴重，僅繳出94與83的wRC+，fWAR值更是僅有-0.1與0.7。賈西亞7年大聯盟生涯，打擊三圍.237/.293/.441，攻擊指數0.734，累積141轟、459分打點。

30歲的海姆同樣在2023年入選明星賽、榮獲金手套，並幫助遊騎兵奪下隊史首冠；此外，他生涯面對日本二刀流巨星大谷翔平17打數敲出7安，包含1發滿貫砲，累積8分打點，打擊三圍.412/.412/.647、攻擊指數1.059，被稱為「大谷殺手」。然而他在近2年火力同樣下滑嚴重，只剩72與69的wRC+，也同樣被遊騎兵不續約。

除了賈西亞與海姆之外，遊騎兵今天也不續約後援右投斯博斯（Josh Sborz）與韋伯（Jacob Webb），斯博斯同樣是2023年遊騎兵隊史首冠成員，至於韋伯則是勇士2021年冠軍成員。

