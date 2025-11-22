自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》隊史首冠功臣！遊騎兵一口氣掰了141轟重砲與前「大谷殺手」

2025/11/22 07:58

賈西亞與海姆。（資料照）賈西亞與海姆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，各隊也做出名單異動。根據《MLBTR》報導，遊騎兵決定不與2屆強打賈西亞（Adolis García）與鐵捕海姆（Jonah Heim）續約，讓他們成為自由球員。

32歲的賈西亞在2021-23年每季都能貢獻至少27轟，並入選2次明星賽，且拿過金手套獎，2023年更敲出生涯單季最高39轟，wRC+高達128、fWAR值4.7，並在該年奪下美聯冠軍賽MVP，最終幫助遊騎兵在世界大賽擊敗響尾蛇，勇奪隊史首冠。

然而賈西亞近2年的火力退化，雖然仍有單季25轟與19轟的水準、三振率也有維持，但上壘率與長打率都衰退嚴重，僅繳出94與83的wRC+，fWAR值更是僅有-0.1與0.7。賈西亞7年大聯盟生涯，打擊三圍.237/.293/.441，攻擊指數0.734，累積141轟、459分打點。

30歲的海姆同樣在2023年入選明星賽、榮獲金手套，並幫助遊騎兵奪下隊史首冠；此外，他生涯面對日本二刀流巨星大谷翔平17打數敲出7安，包含1發滿貫砲，累積8分打點，打擊三圍.412/.412/.647、攻擊指數1.059，被稱為「大谷殺手」。然而他在近2年火力同樣下滑嚴重，只剩72與69的wRC+，也同樣被遊騎兵不續約。

除了賈西亞與海姆之外，遊騎兵今天也不續約後援右投斯博斯（Josh Sborz）與韋伯（Jacob Webb），斯博斯同樣是2023年遊騎兵隊史首冠成員，至於韋伯則是勇士2021年冠軍成員。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中