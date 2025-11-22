MLB》響尾蛇續簽35歲明星捕手！美媒曝還看上曾單季14勝明星右投

吉歐利托。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，響尾蛇以1年275萬美元合約續簽35歲老將捕手麥肯（James McCann）；此外，響尾蛇據傳還看上明星先發右投吉歐利托（Lucas Giolito）。

麥肯生涯效力過老虎、白襪、大都會、金鶯與響尾蛇，本季出賽42場，打擊三圍.260/.324/.431、攻擊指數0.754，敲出5轟、17分打點。響尾蛇主戰捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）始終難保健康，麥肯回歸擔任二號捕手，對於響尾蛇來說極為重要。

此外，根據大聯盟官網透露，本季效力紅襪的31歲明星先發右投吉歐利托，預計會有不少球隊有興趣，響尾蛇就是其中之一；資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）也報導，響尾蛇休季已和吉歐利托進行接觸。

曾於2019年拿下14勝並入選明星賽的吉歐利托，歷經去年整季報銷傷勢後，今年在紅襪先發26場拿下10勝4敗，145局送出121次三振，防禦率3.41，每局被上壘率1.29，ERA+為120。吉歐利托休季拒絕與紅襪的1900萬美元共同選項，同時紅襪也未向他提出合格報價，讓他成為自由球員。

