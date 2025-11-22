MLB》洋基一口氣向5投手說再見！續簽因傷報銷的主力先發與工具人

施密特。（資料照）



〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，各隊也做出名單異動。洋基今天一口氣不續約5名後援投手，同時宣布與主力先發右投施密特（Clarke Schmidt）與工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）達成續約。

洋基今天宣布，與阿里亞斯（Michael Arias）、卡森斯（Jake Cousins）、艾佛羅斯（Scott Effross）、漢彌爾頓（Ian Hamilton）與小萊特（Mark Leiter Jr.）等5名牛棚投手不續約，其中阿里亞斯生涯至今還未上過大聯盟。

另外，洋基和主力先發右投施密特避免薪資仲裁，明年薪資為450萬美元。施密特在今年7月3日面對藍鳥僅投3局就提前退場，最終接受TJ手術而整季報銷，留下14場出賽，繳出4勝4敗、防禦率3.32的成績，預計明年明星賽後才能回歸。

洋基還與內野工具人卡布雷拉達成明年120萬美元合約，同樣避免薪資仲裁。卡布雷拉在今年5月13日對水手之戰，跑回本壘過程中嚴重受傷，最終整季報銷。

