體育 籃球 NBA

NBA》湖人雙向約簽下昔日NCAA風雲球星！213公分禁區好手恐遭裁

2025/11/22 09:59

提姆。（資料照）提姆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《Clutch Points》記者西格爾（Brett Siegel）報導，湖人將以雙向合約簽下25歲前鋒提姆（Drew Timme）。

身為剛薩加大學隊史得分王，提姆是NCAA近年最具代表性的球員之一，然而他的技能包在現代NBA非常不吃香，進攻端無法拉開空間投三分；防守端守5號不夠高大、守4號也不夠敏捷，讓他在2023年選秀落選。

提姆落選後加入G聯盟持續等待機會，並在今年3月28日獲得籃網複數年合約，也在當天迎來初登場，不過10月時遭籃網裁掉，並加入湖人G聯盟球隊南灣湖人，本季出賽4場，場均28.3分6.5籃板4.5助攻1.5抄截，投籃命中率48.1%。如今提姆與湖人簽雙向合約，有望再度獲得於NBA出賽的機會。

提姆生涯在NBA出9場，場均12.1分7.2籃板2.2助攻。《Clutch Points》記者西格爾指出，湖人以簽下提姆後，雙向合約空格已滿，因此必須裁掉1人，而湖人不會裁掉先前打出驚奇的後衛史密斯（Nick Smith Jr.），預計會在柯洛柯（Christian Koloko）與馬農（Chris Manon）之間作抉擇。

柯洛柯2022年第33順位被暴龍選中，新秀賽季打了58場比賽，留下3.1分2.9籃板1阻攻，去年以雙向合約加盟湖人，身高213公分的他曾因有血栓問題暫時離開球場。上季柯洛柯在湖人出賽37場，場均繳出2.4分、2.5籃板、0.4助攻表現。

