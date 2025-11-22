MLB》全球唯一！洋基鐵粉NBA球星抽到山本由伸親簽卡 成交價曝光

NBA球星湯斯抽中山本由伸全球限量1張的親筆簽名球員卡。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力NBA紐約尼克的全明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns），先前抽到道奇日本王牌山本由伸的「1-of-1」親簽球員卡，身為洋基鐵粉的他決定將其出售，今天成交價碼也曝光。

入選過5屆全明星、3屆年度陣容的湯斯，平時熱愛收藏球員卡，經常在自己的Youtube頻道與Instagram帳號「Bigbodegacards」上分享球員卡開箱影片。今年9月，湯斯抽到由《Topps》公司出品、全球限量僅1張的山本由伸「MLB Logo Patch Auto 1/1 PSA 10」親筆簽名卡。

根據《紐約郵報》報導，雖然湯斯高中時曾當過投手，也很喜歡山本由伸的球技，不過身為洋基死忠球迷的他表示，「他是聯盟最優秀的投手之一，但我只是個洋基球迷，我希望有人比我更懂得欣賞這張卡的價值。」

最終湯斯在「Fanatics Collect」上將這張卡出售給一位匿名買家，成交價為7.2萬美元（約新台幣225萬）。根據《The Athletic》報導，這個價格幾乎是大約一年前，山本由伸球員卡最高價碼的兩倍。

今年對道奇日本王牌山本由伸來說無疑是大豐收的一年，旅美第2個球季不僅拿下2連霸，更勇奪世界大賽MVP，如今他的人氣飆升，球員卡價格也毫不意外跟著水漲船高。

