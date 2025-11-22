NBA》開季一個月聯盟球星躺一半 勇士主帥給出看法

NBA本賽季發生球星傷病問題，包含溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內，已經有將近一半的明星球員受傷。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今年開季遭遇嚴重傷兵潮，據統計目前開打約一個月，聯盟中已經有將近一半的球星出現傷勢問題，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）給出了自己的想法。

聯盟醫學專家史托茲（Jeff Stotts）從2005年開始追蹤傷病問題，上賽季球員因傷缺席場次是除了疫情以來新高，平均多出10%，而本賽季開打約一個月，已經和上賽季數據差不多了。

而今年明星球員受傷問題也浮現出來，在聯盟定義的45位明星球員中，有21位球員有傷病問題，比例接近了一半，其中小腿受傷、大腿後側拉傷的次數明顯增加。

對於聯盟傷病潮，勇士總教練柯爾給出自己看法，他認為現代球風越打越快，速度、快節奏、比以前更長的跑動距離，都是造成傷病的原因。

而根據《ESPN》統計，從有紀錄以來，本季球員跑動速度、平均距離是歷史新高，原因出在於各隊開始注重三分球，讓防守範圍必須擴大，另外全場盯人的使用次數跟著增加也是可能原因。

此外，球隊間的進攻節奏也越打越快，目前每場比賽的平均回合數，已經寫下1986年至1987年賽季的新高，不過目前還沒有研究證實傷病與這些因素有關。

