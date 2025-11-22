自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》開季一個月聯盟球星躺一半 勇士主帥給出看法

2025/11/22 10:41

NBA本賽季發生球星傷病問題，包含溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內，已經有將近一半的明星球員受傷。（資料照，路透）NBA本賽季發生球星傷病問題，包含溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在內，已經有將近一半的明星球員受傷。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今年開季遭遇嚴重傷兵潮，據統計目前開打約一個月，聯盟中已經有將近一半的球星出現傷勢問題，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）給出了自己的想法。

聯盟醫學專家史托茲（Jeff Stotts）從2005年開始追蹤傷病問題，上賽季球員因傷缺席場次是除了疫情以來新高，平均多出10%，而本賽季開打約一個月，已經和上賽季數據差不多了。

而今年明星球員受傷問題也浮現出來，在聯盟定義的45位明星球員中，有21位球員有傷病問題，比例接近了一半，其中小腿受傷、大腿後側拉傷的次數明顯增加。

對於聯盟傷病潮，勇士總教練柯爾給出自己看法，他認為現代球風越打越快，速度、快節奏、比以前更長的跑動距離，都是造成傷病的原因。

而根據《ESPN》統計，從有紀錄以來，本季球員跑動速度、平均距離是歷史新高，原因出在於各隊開始注重三分球，讓防守範圍必須擴大，另外全場盯人的使用次數跟著增加也是可能原因。

此外，球隊間的進攻節奏也越打越快，目前每場比賽的平均回合數，已經寫下1986年至1987年賽季的新高，不過目前還沒有研究證實傷病與這些因素有關。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中