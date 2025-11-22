苗市棒球場將拆除 將向中央爭取1億元興建標準棒球場

苗栗市國華路大倫國中分校預定地原做為棒壘球場，但現址已動工興建新校舍，球場將拆除，苗栗縣政府正覓地興建。（資料照）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市國華路大倫國中分校預定地原做為棒壘球場，但現址已動工興建新校舍，身兼苗栗縣體育會棒球委員會主委、縣議員楊明燁總質詢關心苗栗市唯一的棒球場即將拆除，地方棒球運動將受影響；苗栗縣政府教育處長葉芯慧答詢，初步傾向選定後龍鎮第二救災救護大隊南邊的水利地作為興建基地，已洽詢國有財產署是否另有其他用途，至於興建標準棒球場經費需1億元，將向行政院體育部爭取經費。

楊明燁質詢指出，去年世界12強冠軍戰吸引全台目光，大倫國中預定地已動工興建校舍，原來的棒壘球場即將拆除，之前教育處曾允諾另覓地興建國際標準規格興建一座棒球場，目前進度為何？

教育處長葉芯慧指出，目前已初步評估竹南、後龍及文高用地對面等3處地點。經實地會勘選址後，初步傾向選定後龍鎮第二大隊南邊的水利地作為興建基地。惟該土地屬國有財產署，由第二河川分署管理，將向國產署洽詢該土地是否另有用途，若無將爭取興建棒球場，至於興建一座標準棒球場經費需1億元，將視運動部的補助計畫，提出計畫爭取經費。

縣長鍾東錦表示，將請兩位縣籍立委向中央爭取土地取得及經費，興建標準棒球場，盼未來能舉辦更多的棒球賽事。

