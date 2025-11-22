MLB》老虎32歲工具人未獲得續約！官網提及台灣怪力男李灝宇利多

李灝宇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，各隊也做出名單異動。老虎今天宣布不續約7人，其中包含32歲工具人伊巴涅茲（Andy Ibáñez）。大聯盟官網也撰文提及，台灣怪力男李灝宇明年有望獲得機會。

來自古巴的伊巴涅茲曾在2023年來台參加經典賽，近3年都效力老虎的他是左投專武，能鎮守一、二、三壘，也能客串外野，是總教練辛奇（AJ Hinch）的調度活期。本季伊巴涅茲出賽91場，打擊三圍.239/.301/.352、攻擊指數0.653。

請繼續往下閱讀...

大聯盟官網老虎記者貝克（Jason Beck）撰文指出，老虎農場第6號新秀李灝宇，以及第9號新秀安德森（Max Anderson），兩位右打內野手正逐漸叩關大聯盟，日前也都被加入40人名單，這也讓老虎在2026年球季可以在面對左投的代打人選上，有更年輕化的選擇。

先前《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）分析，李灝宇不會是每日先發球員，但他的定位可能會類似伊巴涅茲。上個賽季李灝宇對右投打擊率只有0.228、攻擊指數0.702，但對左投打擊率0.299，攻擊指數0.919。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法