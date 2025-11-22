NBA》暴龍近11戰狂收10勝 英葛蘭怒砸水瓶後沒輸過

暴龍近況極佳收下6連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今年開季異軍突起，今天主場擊敗巫師後戰績來到11勝5敗東部第二，近11戰狂收10勝，巧合的是，主力前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）日前場邊砸水瓶上新聞後，暴龍還沒輸過比賽。

暴龍帶著火燙狀態面對東部墊底巫師，今天打起來輕鬆寫意，首節打完就建立雙位數領先，第三節火力全開，單節狂拿48分一口氣拉開比數，終場以140比110帶走比賽。

此戰暴龍全員皆有分數進帳，巴恩斯（Scottie Barnes）貢獻23分5籃板，英葛蘭、巴瑞特（RJ Barrett）雙雙攻下24分，馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）替補出發也拿下23分。

擊敗巫師後暴龍收下6連勝，NBA盃A組3戰全勝確定晉級，暴龍近11場比賽拿下10勝，僅在11月9日敗給七六人，該場比賽正好就是英葛蘭怒摔水瓶灑到工作人員那場，巧合的是，在英葛蘭闖禍後暴龍還沒有輸過球。

巫師方面同樣全員都有得分，不過只有3人得分上雙，老將麥卡倫（CJ McCollum）20分為全隊最高。

