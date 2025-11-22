MLB》道奇沒能簽下塔克怎麼辦？權威美媒建議交易紅襪明星外野手

塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕明星外野手塔克（Kyle Tucker）休季成為最大咖自由球員，相當缺乏外野火力的衛冕軍道奇，據傳也對塔克感興趣，不過塔克爭奪戰競爭激烈，美媒也撰文建議道奇其他外野補強選項。

前大聯盟總管、權威體育媒體《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）撰文指出，如果道奇沒能簽下塔克，那交易來紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）就會是非常合理的選擇，年僅29歲的杜蘭不僅能補上左外野空缺，能為道奇打線帶來速度優勢，且控制權到2028年。

不過鮑登也提到，紅襪不會輕易交易杜蘭，而道奇在任何交易包裹中，都可能要送出像斯漢（Emmet Sheehan）這樣的年輕潛力投手，因此代價不斐。但考量道奇的先發輪值深度，鮑登認為道奇完全可以承受這筆交易。

除了塔克以外，道奇休季也傳出對老同學、前MVP貝林傑（Cody Bellinger）感興趣，鮑登也補充貝林傑是道奇可以補強的選項；另外，白襪的羅伯特（Luis Robert Jr.）也是人選之一，但鮑登認為道奇可以等到交易大限前再出手，看看羅伯特是否有恢復2023年銀棒獎實力。但整體來說，如果道奇能引進塔克、杜蘭或貝林傑，戰力才有真正提升。

杜蘭。（資料照）

