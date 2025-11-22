NBA》狀元郎「旗子哥」轟生涯新高29分！超越詹姆斯、Kobe神紀錄

佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天以118：115險勝西部爐主鵜鶘，18歲狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）攻下生涯新高29分，也寫下傳奇紀錄。

獨行俠今天半場打完陷入49：63落後，不過易籃後佛拉格展現狀元身價，單節4投4中進帳9分，率隊打出36：22攻勢追平鵜鶘。佛拉格3節打完攻下17分，連續12場比賽得分上雙，超越詹姆斯（LeBron James）的11場，成為史上在19歲之前得分上雙連續場次最多的球員。

來到決勝節，佛拉格更是一夫當關，單節5投4中、罰球5罰4中攻下12分，並在比賽最後1分鐘左右之際砍下關鍵2分，並在最後31.7秒助攻給馬歇爾（Naji Marshall）投進三分球，幫助獨行俠在主場逆轉鵜鶘。

佛拉格此役上場32分鐘，19投12中攻下全場最高，也是生涯新高的29分，外帶7籃板5助攻2抄截。根據數據指出，佛拉格已經累積5場得分20分的比賽，超越布萊恩（Kobe Bryant）的4場，成為史上累積第2多20分比賽的18歲球員，至於第1名則是詹姆斯的14場。佛拉格也成為史上第2年輕，在例行賽單場進帳25分5籃板5助攻的球員，最年輕紀錄保持人也是詹姆斯。

獨行俠收下本季第5勝，華盛頓（P.J. Washington）貢獻24分9籃板5顆三分球，克里斯蒂（Max Christie）挹注23分3籃板5顆三分球；鵜鶘吞下本季第14敗，墨菲（Trey Murphy III）25分、威廉森（Zion Williamson）22分。

