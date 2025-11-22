自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》狀元郎「旗子哥」轟生涯新高29分！超越詹姆斯、Kobe神紀錄

2025/11/22 12:30

佛拉格。（路透）佛拉格。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天以118：115險勝西部爐主鵜鶘，18歲狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）攻下生涯新高29分，也寫下傳奇紀錄。

獨行俠今天半場打完陷入49：63落後，不過易籃後佛拉格展現狀元身價，單節4投4中進帳9分，率隊打出36：22攻勢追平鵜鶘。佛拉格3節打完攻下17分，連續12場比賽得分上雙，超越詹姆斯（LeBron James）的11場，成為史上在19歲之前得分上雙連續場次最多的球員。

來到決勝節，佛拉格更是一夫當關，單節5投4中、罰球5罰4中攻下12分，並在比賽最後1分鐘左右之際砍下關鍵2分，並在最後31.7秒助攻給馬歇爾（Naji Marshall）投進三分球，幫助獨行俠在主場逆轉鵜鶘。

佛拉格此役上場32分鐘，19投12中攻下全場最高，也是生涯新高的29分，外帶7籃板5助攻2抄截。根據數據指出，佛拉格已經累積5場得分20分的比賽，超越布萊恩（Kobe Bryant）的4場，成為史上累積第2多20分比賽的18歲球員，至於第1名則是詹姆斯的14場。佛拉格也成為史上第2年輕，在例行賽單場進帳25分5籃板5助攻的球員，最年輕紀錄保持人也是詹姆斯。

獨行俠收下本季第5勝，華盛頓（P.J. Washington）貢獻24分9籃板5顆三分球，克里斯蒂（Max Christie）挹注23分3籃板5顆三分球；鵜鶘吞下本季第14敗，墨菲（Trey Murphy III）25分、威廉森（Zion Williamson）22分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中