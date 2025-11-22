自由電子報
路跑》NB10K路跑週日熱鬧登場 賽前領物資亮點一次看

2025/11/22 12:36

New Balance領物資攤位。（記者吳孟儒攝）New Balance領物資攤位。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕New Balance在台舉辦的首場路跑賽，在11月23日（星期日）登場，以核心精神「Run Your Way」為主題，鼓勵參與者能夠找到自己的方式探索跑步的樂趣與可能性，比賽中除了有

無論是跑步新手，或是經驗豐富、追求個人進步的資深跑者，都能在這場賽事中自信邁出步伐，而明星修杰楷、溫貞菱、房思瑜都會參加，賽後也有盧廣仲開唱。

為讓所有參賽者都能享有兼具挑戰與舒適的路跑體驗，選址台北市大佳河濱公園作為本次賽事的主場，讓跑者在平坦賽道挑戰自我的同時，也能盡情欣賞台北城市風光，上午6時30分集合後，賽道沿途設有多樣化的補給站，確保跑者隨時補充能量；完賽後還有許多品牌互動展區。

在比賽正式開跑前，賽事官方也特別在信義區門市旁設立領物資攤位，並開放跑鞋試穿，跑者可憑號碼布或試穿體驗玩扭蛋，試試「跑步運氣」，此外，憑號碼布有商品折扣外，消費完後還可換紀念商品，而在攤位旁也設立跑者的姓名牆，可找出自己的名字，可讓跑者拍照打卡紀念。

這場比賽特別邀請路跑的嘉賓與專業配速員，名單上可見修杰楷、溫貞菱、房思瑜等人，他們將在賽道上陪伴跑者前行，並提供引導與鼓勵，讓每位參賽者都能順利完成這趟跑步旅程。

跑者可扭蛋轉出「跑者運勢」。（記者吳孟儒攝）跑者可扭蛋轉出「跑者運勢」。（記者吳孟儒攝）

跑鞋攤位，可試穿。（記者吳孟儒攝）跑鞋攤位，可試穿。（記者吳孟儒攝）

打卡點。（記者吳孟儒攝）打卡點。（記者吳孟儒攝）

NB門市。（記者吳孟儒攝）NB門市。（記者吳孟儒攝）

跑前領物資攤位。（記者吳孟儒攝）跑前領物資攤位。（記者吳孟儒攝）

