體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》前誠泰捕手之子 許冠宇外型和老爸超神似！

2025/11/22 13:17

稻江許冠宇。（記者林正堃攝）稻江許冠宇。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽稻江商職當家4棒捕手許冠宇，他的父親是前職棒捕手許志豪，許冠宇明年高中畢業計劃先讀大學磨練，未來再挑戰中職，他說，「我的目標是超越爸爸！」

48歲的許志豪畢業於中正高工，三級棒球國手資歷非常豐富，1999至2002年效力台灣大聯盟金剛隊，累計出賽156場，410打數敲99安，打擊率2成41，另有8轟和49分打點，2003年兩聯盟合併他被分配到誠泰太陽，2年累計出賽93場，201打數擊出39支安打，打擊率1成94，敲1轟外帶8分打點，2004年球季結束遭釋出。

跟老爸一樣，許冠宇也是捕手，他透露，就讀丹鳳國小沒有參加棒球隊，而是學校田徑隊，主攻擲鉛球和壘球，國小畢業才知道爸爸以前是很厲害的捕手，內心十分嚮往，於是加入尖山青少棒，原本一開始擔任一壘手，後來教練溫志翔對他說，「你爸爸不是捕手嗎？你就改練捕手好了。」

許冠宇說，由於接觸棒球起步較晚，又是當捕手，起初覺得好累，後來找到蹲捕的樂趣，覺得很好玩，又能擔任本壘指揮官，愈蹲愈順手，現在還滿喜歡當捕手。

許冠宇身高183公分、體重105公斤，身材十分壯碩，外型和老爸超神似，他笑說，「很多人這樣講耶，周遭的人多半都知道我爸是許志豪，以前是很厲害的捕手，但我沒有壓力，爸爸也叫我享受當下。」

許冠宇自評優勢在於打擊能力不錯和體型壯大，蹲在本壘後方感覺目標大，這樣投手比較好投，缺點是兩好球後攻擊比較沒自信，只想「碰」球。

展望未來，許冠宇說，明年畢業計劃讀大學，磨練心態和球技，第一志願是去台東大學，因為「台東是我的故鄉。」

