體育 棒球 日職

日職》廣島簽下最速157公里混血右投！再續約陣中兩洋砲

2025/11/22 13:21

廣島東洋鯉魚隊今天宣布簽下新洋投塔諾克。（資料照）廣島東洋鯉魚隊今天宣布簽下新洋投塔諾克。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職廣島東洋鯉魚隊今天宣布，簽下新洋投塔諾克（Freddy Tarnok），並和陣中兩位外籍打者法比安（Sandro Fabian）、蒙特羅（Elehuris Montero）續約。

廣島兩位外籍打者今年都是首度旅日，兩人都有不錯發揮，蒙特羅出賽105場、9轟，打擊率2成55；法比安則是出賽138場，擊出全隊最多17轟、打擊率2成76。

日媒推定，法比安明年年薪大約118.5萬美金、蒙特羅年薪推定為75萬美金，兩人合約應該都含激勵獎金。

法比安透過球團表示：「感謝廣島東洋鯉魚隊再次接納我，也感謝相信我、願意重用我的新井總教練、教練團與工作人員。同時也由衷感謝接納我成為隊友一份子的球隊夥伴，以及各位媒體朋友。未來我會持續以強而有力、充滿熱情的方式，帶給日本所有棒球迷更多精彩的比賽。我們明年見！」

蒙特羅同樣透過球團表示：「首先，我要感謝廣島東洋鯉魚隊給我這樣珍貴的機會。感謝新井總教練、教練團與球團所有相關人士對我的信任與重用，真的非常謝謝大家。我也要由衷感謝球迷們的熱情支持。你們在球場上的加油聲、應援歌曲，以及無論遇到任何困難都持續相信我們的心意，都成為推動我前進的重要力量。我會把今年經驗化為能量，明年為球隊勝利做出更多貢獻。」

廣島隊同日宣告簽下新洋投塔諾克母親為泰國人、為美泰混血，身高193公分、體重84公斤，為高大的右投手，最快球速157公里。塔諾克2022年效力勇士隊時完成美職初登板，曾轉戰運動家、費城人，今年效力馬林魚隊，出賽5場、防禦率2.45。

