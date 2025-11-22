自由電子報
體育 競技運動 羽球

澳洲賽》悶！周天成錯過3賽末點 遭逆轉無緣男單決賽

2025/11/22 13:26

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第6的周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單4強，於第2局錯過3個賽末點機會，最終以21：17、22：24、16：21遭世界排名14的印度好手森（Lakshya Sen）逆轉，無緣晉級決賽。

35歲的周天成昨在第2局化解對手6個賽末點，以13：21、23：21、21：16逆轉印尼新星法漢（Alwi Farhan），本季8度躋身BWF巡迴賽4強，為生涯第2多，僅次於2019年的9次。

周天成今天將追逐本季第4張決賽門票，他生涯和森交鋒7次共拿4勝。周天成此仗首局很快就先發制人，加上森越打越急，小天最多取得16：8領先，即使森一度追近，周天成還是先下一城。

周天成第2局和森和連續上演精彩攻防，一度連丟6分的周天成努力找尋突破方法，於14：17落後連拿4分再次超前，雙方在18：18平手，周天成靠強力殺球以及讓對手回球出界，率先來到20：18，可惜小天卻一共錯過3個賽末點，雖然也化解對手1局點，可惜還是讓森扳回一城。

未能直落二奪勝的周天成，在決勝局開始失誤較多，陷入1：6落後，並以6：11落後進入技術暫停，周天成暫停後又連續丟分，最後無力回天，和決賽門票失之交臂。

