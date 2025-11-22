NBA》柯瑞轟9顆三分球拿38分 勇士仍不敵拓荒者吞3連敗

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天雖然歸隊攻下38分，球隊卻在鞏固籃板徹底失利，最後也在末節遭對手逆襲，最終以123：127不敵拓荒者，吞下3連敗。

前一場休兵的柯瑞，今天在第二節獨拿18分，帶領勇士單節轟44分，上半場結束以72：65領先拓荒者，拓荒者第3節步步進逼，於第4節更取得領先，而柯瑞即使又連得5分，但拓荒者還是持續守住領先位置，柯瑞倒數22秒投進三分球追到剩下2分落後，拓荒者則是罰球表現出色，也讓勇士功虧一簣。

柯瑞此仗23投14中，包括三分球17投9中，進帳全隊最高38分，巴特勒（Jimmy Butler）貢獻20分，板凳出發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下20分，只是勇士此仗問題是被對手抓下多達21個進攻籃板，成為輸球主因。

拓荒者主將以色列籍小前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija），攻下26分、14助攻，柯林根（Donovan Clingan）斬獲22分，卡馬拉（Toumani Camara）20分，西索科（Sidy Cissoko）15分，板凳出發的洛夫（Caleb Love）成奇兵拿26分。

