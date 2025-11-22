基隆原民親子樂樂棒球賽登場 最小選手只有3歲

基隆市原民親子樂樂棒球賽今天登場，副市長邱佩琳開球。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市「原民親子樂樂棒球賽」今天在大武崙市立棒球場登場，共有6支隊伍參加比賽，上百位家長與孩子一起參加，最小選手只有3歲，副市長邱佩琳開球，她說，親子運動與原民文化相結合，成為孩子成長的重要力量。

邱佩琳表示，樂樂棒球不只是比賽，更讓家長與孩子一起動起來，在球場上互相加油、陪伴與合作，對促進親子關係很有幫助。今年活動更結合文化，讓孩子在參與運動的同時，也能理解自身文化的故事與特色，會成為孩子成長的重要力量。

原住民籍議員陳明建指出，他回台東家鄉時看見母校用樂樂棒球串起孩子、家長與部落認同感，他希望基隆也能透過運動拉近更多家庭的距離，也能深化原民孩子對自身文化的認同，感謝市府與原住民族婦女關懷協會的努力，讓活動能在基隆持續舉辦。

民政處長呂謦煒表示，中華棒球隊及很多職業選手都是原住民，樂樂棒球是小朋友接觸棒球的開始點，透過各種活動推展，培養興趣及球技，對未來有更好的發展。

活動現場由各校與社區隊伍共同參與，除了賽事外，也安排親子互動與文化展示。

原住民親子熱情參加樂樂棒球賽。（基隆市政府提供）

