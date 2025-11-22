自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

基隆原民親子樂樂棒球賽登場 最小選手只有3歲

2025/11/22 15:01

基隆市原民親子樂樂棒球賽今天登場，副市長邱佩琳開球。（基隆市政府提供）基隆市原民親子樂樂棒球賽今天登場，副市長邱佩琳開球。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市「原民親子樂樂棒球賽」今天在大武崙市立棒球場登場，共有6支隊伍參加比賽，上百位家長與孩子一起參加，最小選手只有3歲，副市長邱佩琳開球，她說，親子運動與原民文化相結合，成為孩子成長的重要力量。

邱佩琳表示，樂樂棒球不只是比賽，更讓家長與孩子一起動起來，在球場上互相加油、陪伴與合作，對促進親子關係很有幫助。今年活動更結合文化，讓孩子在參與運動的同時，也能理解自身文化的故事與特色，會成為孩子成長的重要力量。

原住民籍議員陳明建指出，他回台東家鄉時看見母校用樂樂棒球串起孩子、家長與部落認同感，他希望基隆也能透過運動拉近更多家庭的距離，也能深化原民孩子對自身文化的認同，感謝市府與原住民族婦女關懷協會的努力，讓活動能在基隆持續舉辦。

民政處長呂謦煒表示，中華棒球隊及很多職業選手都是原住民，樂樂棒球是小朋友接觸棒球的開始點，透過各種活動推展，培養興趣及球技，對未來有更好的發展。

活動現場由各校與社區隊伍共同參與，除了賽事外，也安排親子互動與文化展示。

原住民親子熱情參加樂樂棒球賽。（基隆市政府提供）原住民親子熱情參加樂樂棒球賽。（基隆市政府提供）

基隆原住民親子熱情參加樂樂棒球賽。（基隆市政府提供）基隆原住民親子熱情參加樂樂棒球賽。（基隆市政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中