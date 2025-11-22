自由電子報
中職》百萬月薪投手換人當！江少慶、王維中退場 黃子鵬寫土投「薪」紀元

2025/11/22 14:59

江少慶、黃子鵬、王維中。（資料照，記者林正堃攝）江少慶、黃子鵬、王維中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕31歲投手黃子鵬昨確定以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，不僅收下個人職棒生涯最大紙合約，也替本土投手寫下「薪」紀元。因為據悉從明年起，他的平均月薪將衝破百萬，除了可望成為現役本土最高薪投手，也代表過往僅屬於旅外資歷投手的百萬月薪，不再是專利。

包括江少慶、王維中等曾旅外的投手，分別在富邦悍將、味全龍擁有月薪百萬行情，但隨著兩人複數年合約都在今年季後到期，明年身價因近年表現不如預期，勢必大幅縮水，而黃子鵬以未旅外身分躋身月薪百萬行列，也正式成為中職史上首位未旅外卻投出百萬月薪的本土投手。

江少慶在2021年8月以總額6120萬的4.5年合約加盟悍將，平均月薪113.3萬元，超越王維中在2020年9月和龍隊簽下5年3個月總值近208萬美元、平均月薪約3.3萬美元（約百萬台幣）的合約。兩人都是帶著旅外光環返台的百萬月薪投手，卻都未投出符合期待的表現，其中江少慶累計出賽僅50場共投271.1局累計13勝22敗、防禦率3.68，王維中則累計出賽122場共投366局累計15勝26敗26中繼成功、防禦率3.64。

相較之下，黃子鵬雖在2017年季中選秀僅以第7順位獲桃猿指名，但從前期後援到2021年起轉戰先發皆表現稱職，累計出賽285場共投840.2局，取得51勝45敗58中繼成功、防禦率3.24。今年季後行使自由球員權利的他，也成功替自己爭取到平均月薪超過百萬的大合約，成為本土投手薪資版圖的重要分水嶺。

